Wer nicht verheiratet ist, darf auch nicht gemeinsam für die Kinder sorgen. Das klingt nach grauer Vorzeit, entsprach aber bis kurz vor der Jahrtausendwende deutschem Recht.

Rechtliche Regelung sorgt für mehr Wille zur Teilhabe

"Selbst wenn sie wollten", erklärt Andrea Hauser-Lange, "vor 1998 erhielten unverheiratete Eltern nicht das gemeinsame Sorgerecht". Es fiel allein der Mutter zu. Die Rechtsanwältin berät Eltern seit vielen Jahren in der Beratungsstelle Pro Familia in Konstanz, auch schon vor der umfassenden Reform des Kindschaftsrechts am 1. Juli 1998.

"Durch die damit verbundene rechtliche Stärkung der Väter haben sich viele von sich aus stärker in die Familie eingebracht", lautet die Einschätzung von Hauser-Lange. Vereinfacht gesagt: Ist der Umgang geregelt, so ist man eher bereit, auch Unterhalt zu zahlen. 20 Jahre nach der Reform ist es an der Zeit für Hauser-Lange, gemeinsam mit Sozialarbeiterin Susanne Reith-Franz zurückzublicken.

Auch homosexuelle Paare kommen zu Pro Familia

Die sagt über die Bedeutung des Kindschaftsrechts: "Kaum ein anderes Recht spiegelt die Gesellschaft so stark wider, wie die dort aufgeführten Regelungen." Man denke an die zuletzt geführte Diskussion um die Ehe für alle und die damit – zumindest rechtlich – eingeführte Gleichstellung homosexueller und heterosexueller Paare bei der Adoption. "Auch gleichgeschlechtliche Paare kommen übrigens zur Pro-Familia-Beratung", berichtet Susanne Reith-Franz, "wenngleich es sicher die Ausnahme ist, wir leben nun einmal in einer Kleinstadt".

Mutter und Vater: Wer ist das eigentlich vor dem Gesetz?

Zunächst beantwortet das Kindschaftsrecht ohnehin grundsätzliche Fragen: Wer ist eigentlich die Mutter des Kindes? Laut Gesetz: "Die Frau, die es geboren hat." Wer auch sonst, mag man denken. Doch schon bei der Frage nach dem Vater wird es komplizierter.

Denn dies ist der Mann, der erstens zum Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter des Kindes verheiratet ist, zweitens die Vaterschaft anerkannt hat oder drittens dessen Vaterschaft gerichtlich festgestellt ist.

Beraterin schätzt: Jedes zweite Elternpaar in Konstanz ist heute unverheiratet

Geht es gar um Details über Rechte und Pflichten beim Umgang oder beim Unterhalt, kommen Andrea Hauser-Lange und Susanne Reith-Franz ins Spiel. "Die Übergänge zwischen rechtlicher und sozialer Beratung sind fließend", sagt die Sozialarbeiterin. In Konstanz, so schätzt sie aus ihren Erlebnissen in der Schwangerschaftsberatung, ist jedes zweite Elternpaar heute unverheiratet, weil es sich bewusst dafür entschieden hat.

Das ist eine der Gruppen, die auf die beiden Pro-Familia-Mitarbeiterinnen zukommen. Mit Fragen, die das Kindschaftsrecht betreffen – ohne, dass sie dabei an den sperrigen juristischen Begriff denken.

Beraterin: "Der Schein der Glückseligkeit trügt"

"Bei der zweiten Gruppe wird es problematischer, denn dann geht es um Beziehungen, bei denen etwas schief läuft", sagt Andrea Hauser-Lange. Problematisch? In Konstanz? Blickt man vom Beratungszentrum direkt am Seerhein hinaus, sieht man: glückliche Familien, Papas und Mamas mit Fahrrad-Anhängern, strahlende Gesichter allerorten.

Und man fragt sich: Welche Eltern haben denn hier Probleme? "Der Schein der Glückseligkeit trügt", sagt Hauser-Lange, "sonst wäre ich arbeitslos". Ist sie nicht und zählt einige Ratsuchende der vergangenen Tage auf: drei Frauen sind darunter, zwei Männer, Paare mit oder noch ohne Kinder. "Wie viel Umgang mit meinem Kind muss mir gewährt werden?", ist eine der Fragen, die der Juristin gestellt wurden. "Wie viel Unterhalt steht meinem Kind eigentlich zu?", lautet eine andere.

Die Lösung kann manchmal so einfach sein

"Konstanz ist sicher kein sozialer Brennpunkt", macht Susanne Reith-Franz klar. Auch sie arbeitet seit vielen Jahren bei Pro Familia und hat einen entsprechenden Erfahrungsschatz. "Aber Konflikte treten trotzdem auf, jede problematische Trennung der Eltern macht etwas mit einem Kind," ergänzt sie.

Eines fällt ihr dabei immer wieder auf: Die Lösung könnte recht einfach sein. "Eine Entschuldigung, wenigstens miteinander sprechen, das würde manchmal schon helfen", sagt Reith-Franz. Was dazu fehlt? "Die Zeit und der Wille", antwortet sie.

"Ein Kind ist kein Schaden"

Kommt aber, wenn wirklich gar nichts mehr funktioniert zwischen Mama und Papa, nicht der Gedanke auf: Diese beiden hätten wirklich kein Kind bekommen sollen? "Nein, so aussichtlos ist die Lage nie, dass ich den Sinn der Elternschaft anzweifele", widerspricht Andrea Hauser-Lange. Ihr Credo, dass auch die schwierigsten Fälle zu hören bekommen: "Ein Kind ist kein Schaden, sondern eine Bereicherung."

Das Kindschaftsrecht: Was heißt das eigentlich? Der Begriff könnte missverstanden werden. Denn die darin zusammengefassten Regelungen betreffen nicht etwa auf Kinder bezogene Menschenrechte, sondern die Beziehung zur Familie. Zum Kindschaftsrecht zählen unter anderem das Abstimmungsrecht, das Sorge- und Umgangsrecht, das Namensrecht, das Adoptionsrecht und das Kindesunterhaltrecht. Zum ersten Mal hat es in Deutschland umfassende Kindschaftsrechte ab 1900 gegeben. Sie waren zutiefst patriarchalisch geprägt. Die elterliche Sorge – damals noch elterliche Gewalt genannt – trug vor allem der Vater. So hieß es im Bürgerlichen Gesetzbuch: "Der Vater hat kraft der elterlichen Gewalt das Recht und die Pflicht, für die Person und das Vermögen des Kindes zu sorgen."

