Konstanz In Konstanz ist es schwer, im Bereich Jugendkultur etwas auf die Beine zu stellen, sagt der neue Kula-Programmchef. "Weil sich sofort jemand beschwert"

In Konstanz ist es schwer, im Bereich Jugendkultur etwas auf die Beine zu stellen, sagt der neue Kula-Programmchef. "Weil sich sofort jemand beschwert"

Im Kulturladen traten schon Größen wie Udo Lindenberg auf. Jetzt wechselt die Programmleitung. Ein Gespräch mit Benjamin Kreibich und Magdalena Schweizer über Jugendkultur in Konstanz, Anwohnerbeschwerden und Künstler, die sie niemals auftreten lassen würden

Herr Kreibich, Sie sind ab 1. Mai verantwortlich für das Programm im Kulturladen. Welche Rolle spielt dabei persönlicher Geschmack?

Benjamin Kreibich: Wenig. Man hat einen Kulturauftrag und macht das Programm für das Publikum.

Magdalena Schweizer: Ich habe schon einige meiner Lieblingsbands hier reingeholt und fand es cool, die hier betreuen zu können. Aber natürlich war mein persönlicher Geschmack nicht das Auswahlkriterium.

Welche Musik oder welches Genre kommt in Konstanz besonders gut an?

Schweizer: Konstanz steht auf der einen Seite auf Weltmusik, wie zum Beispiel Bukahara. Was allgemein gerade gut läuft, ist Hip Hop. Das waren im vergangenen Jahr die Konzerte, die schnell ausverkauft waren.

Welche Zielgruppe wollen Sie mit den Konzerten ansprechen?

Schweizer: Alle im besten Fall! Es passiert oft, dass ich hier rein komme und ein sehr gemischtes Publikum sehe. Da sind 20-jährige und 60-jährige, die zur selben Musik tanzen.

Herr Kreibich, was wollen Sie künftig anders machen?

Kreibich: Ich will das Kula nicht umkrempeln. Sondern an den Erfolg anknüpfen. Hier läuft alles schon sehr gut. Aber ich habe auch einige Kontakte in der Musikbranche, die ich natürlich gerne nutzen möchte. Gitarrenlastiger könnte das Programm sein. Und ich möchte natürlich auch weiterhin neue, noch unbekannte Bands hier reinholen.

Frau Schweizer, der Kulturladen befindet sich neben einem Wohngebiet, es gab einzelne Anwohnerbeschwerden wegen des Lärms. Wie gehen Sie damit um?

Schweizer: Wir sind auf die Anwohner zugegangen und haben Zugeständnisse gemacht. Wir machen deshalb beispielsweise keine Partys mehr bis 5 Uhr, sondern nur noch bis 4 Uhr. Das Publikum ärgert sich natürlich darüber, was ich verstehen kann. Am Freitag oder Samstagabend erwartet man, bis 5 Uhr weggehen zu können. Und es gibt keine Techno-Veranstaltungen mehr.

Herr Kreibich, Sie haben ähnliche Erfahrungen im Horst-Club gemacht: auch da gab es Beschwerden.

Kreibich: Ja, aber dort kommt das nur von einem Nachbarn, der sich über alles Mögliche beschwert. Wir haben uns mit der Stadt und ihm an einen Tisch gesetzt und gemeinsam überlegt, was wir ändern können. Auch wir haben dann die Zeiten geändert und ein extra Telefon eingerichtet, falls es zu laut sein sollte.

Haben Sie Verständnis für die Anwohner?

Kreibich: Absolut. Es ist ja nicht Sinn der Sache, jemanden zu stören. Es gibt Leute, die feiern und Spaß haben wollen und die, die ihre Ruhe haben wollen. Man muss miteinander auskommen, und da müssen beide Seiten einen Schritt aufeinander zu gehen.

Frau Schweizer, Sie gehen zurück nach Freiburg. Wie beschreiben Sie dort Konstanz und seine Jugendkultur?

Schweizer: Ich würde Konstanz als liebenswürdige, konservative kleine Stadt beschreiben. Und als eine Stadt, die sich stärker mit dem Thema Jugendkultur auseinandersetzen muss. Irgendwo wollen junge Menschen hingehen. Man kann sie nicht verdrängen. Dafür muss man Angebote schaffen– auch im eigenen Interesse. Damit die Studierenden nicht nur hierher kommen, ihren Bachelor machen und wieder gehen. Sondern bleiben.

Herr Kreibich, Sie sind in Konstanz aufgewachsen. Wie sehen Sie das?

Kreibich: Ähnlich. Die Stadt macht wenig im Bereich Jugendkultur und es ist als Veranstalter extrem schwer, etwas auf die Beine zu stellen.

Warum?

Kreibich: Weil sich sofort Leute beschweren.

Ist das ein spezielles Konstanzer Problem oder ein aktuell gesellschaftliches?

Kreibich: Das weiß ich nicht. Ich kann es nur aus meiner langjährigen Erfahrung sagen.

Frau Schweizer, gibt es ein Konzert, das Ihnen in besonderer Erinnerung bleiben wird?

Schweizer: Zwei, um genau zu sein. Als die Rapperin Fiva mit einem ganzen Orchester auf dieser kleinen Bühne stand, war das nicht nur ein beeindruckender Anblick. Sondern auch pure Energie. Und dann erinnere ich mich gerne an einen Juliabend mit der Antilopen Gang. Die Jungs sind inzwischen ziemlich bekannt, aber immer noch total locker.

Hier im Backstage-Bereich saßen schon einige bekannte Bands. Wer hatte Star-Allüren?

Schweizer: Wen mal jemand unentspannt ist, dann der Tourmanager. Die meisten Künstler sind sehr nett und ziemlich locker. Beispielsweise SXTN. Ich bin selbst Fan und war auch ein bisschen aufgeregt, sie kennenzulernen. Aber die beiden sind so, wie sie auf der Bühne sind. Coole Berliner Mädels.

...die in ihren Texten und Ausdrücken ziemlich derb und vulgär sind. Das Konzert war in Konstanz war schnell ausverkauft und so manche Eltern schockiert, war ihre Kinder da eigentlich so hören.

Schweizer: Ich habe bei SXTN auch erst so reagiert. Als mein Freund meinte, ich solle mir das anhören, sagte ich: Es ist mir egal, wer solche Ausdrücke verwendet, ob Frauen oder Männer. Da dreht es sich in mir um. Dann haben Liz und ich SXTN beim Reeperbahn-Festival in Hamburg auf der Bühne gesehen. Es hat uns wirklich umgehauen. Wir waren begeistert. Das war purer Feminismus auf der Bühne. Später kamen sie dann hierher.

Das müssen Sie erklären.

Schweizer: Sprache ist auch eine Darstellung von Klasse oder Bildungsniveau. Für jemand, der vielleicht studiert hat, klingt das alles abstoßend. Aber man sollte versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und bei SXTN steckt unglaublich viel hinter diesen Worten. Sie sprechen wichtige Themen an.

Wo ist die Grenze, was in Songtexten gesagt werden darf? Welcher Künstler würde bei euch nicht auftreten – Stichwort Kollegah und Farid Bang?

Schweizer: Kollegah war ja 2011 hier. Wäre ich damals Programmchefin gewesen, wäre er hier nicht aufgetreten. Für mich ist die Grenze, wenn es um gruppenbezogene, menschenverachtende Einstellungen geht. Und die gibt es in den Texten von Kollegah. Bei SXTN und allen anderen Rappern, die wir in den vergangenen drei Jahren hier hatten, nicht. Da gab es keinen sexistischen, ekligen Deutsch-Rap. Das ist der Unterschied. Und darauf haben wir auch geachtet.

Herr Kreibich, Sie haben am Anfang von einem Kulturauftrag gesprochen. Wie sieht der konkret aus?

Kreibich: Dass man einem vielfältigen Publikum ein Programm bietet, das auch mal überrascht. Dass man auch experimentieren kann und dabei nicht zwingend darauf schauen muss, ob es sich auch finanziell trägt.

Das ist für den Kulturladen einfach, er wird bezuschusst.

Kreibich: Ja, im Kreuzlinger Horst-Club, wo ich früher gearbeitet habe, war das anders. Da gibt es keinen Rappen Zuschuss. Da war es manchmal schmerzhaft, nach einer Lesung 400 Franken im Minus zu sein. Die sind ganz schwer wieder rein zu holen. Trotzdem ist es wichtig. Kultur ist mehr als Gitarrenmusik.

Schweizer: Es gibt Konzerte, da wissen wir: Das wird sehr gut laufen. Mit dem Geld finanzieren wir dann wieder die Konzerte von kleinen, noch unbekannten Bands.

Ein Blick auf das Kula-Programm 2018: Was sollte man auf keinen Fall verpassen?

Kreibich: Das Open See-Festival im Stadtgarten vom 18. bis 20. Mai. Das ist ein Festival für alle, auch für Familien mit Kindern.

Schweizer: Das Highlight im Programm diesen Sommer ist Sepultura. Für mich persönlich gar nicht meine Musik. Aber wer Metal-Musik mag, sollte sich das nicht entgehen lassen. Denn es ist wahrscheinlich eine einmalige Gelegenheit, so eine große Band in einem so kleinen Club zu erleben.

Fragen: Sandra Pfanner

Zu den Personen