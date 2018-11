Sie haben es nicht leicht, die Konstanzer Eiskunstläufer. Eiszeit in der Bodenseearena ist heiß begehrt; auch und vor allem im nun langsam beginnenden Winter. "Aber unser Sport ist so faszinierend, dass uns das nichts ausmacht", sagt Erika Landthaler. Sie ist so etwas wie das Gesicht des Vereins – und einer echten Eiskunstlauffamilie.

Drei Landthalers, eine Passion – Eiskunstlaufen: Mutter Erika, Oma Virginia und Tochter Marlene. | Bild: Oliver Hanser

Ihre Mutter betrieb diesen Sport als junge Frau in Bulgarien. Als sie sich in einen Mann aus Konstanz verliebte und schließlich an den Bodensee zog, kam Tochter Erika wenig später auf die Welt. Auch sie verfiel dem Eiskunstlaufen und wurde in den 90er Jahren Zweite bei den Landesmeisterschaften und Siebte bei den Deutschen Meisterschaften.

Erika Landthaler (rechts) und Olga Edler. | Bild: Oliver Hanser

Heute ist sie eine von zwei Haupttrainerinnen beim Konstanzer Roll-und Eissportclub – und betreut unter anderem ihre achtjährige Tochter Marlene, die am Wochenende den zweiten Platz ihrer Altersklasse bei einem internationalen Wettbewerb in Feldkirch belegte. "Eiskunstlaufen ist viel besser als Fußball", sagt sie grinsend.

Wenn das Training auf dem überdachten, aber zur Seite offenen Feld beginnt, werden die Athleten von klassischer Musik begleitet. Zuvor machen die jungen Athleten Trockenübungen auf dem Sportplatz neben der Halle. Sie simulieren die Sprünge auf dem Eis mehrmals, so dass sie ihnen ins Blut übergehen.

Video: Hanser, Oliver

Ihre Bewegungen beim Training auf dem Eis sind der Musik angeglichen und bilden eine harmonische Einheit. "Jeder hat sein eigenes Lied", erklärt Erika Landthaler. "Die Choreografie ist perfekt darauf abgestimmt."

Die junge Frau läuft mit einigen Metern Abstand zu ihren Schützlingen und gibt nützliche Tipps, wenn ihr etwas auffällt.

Bild: Oliver Hanser

Jeder Athlet hat sein eigenes Programm, was er über eine gesamte Saison auf den verschiedenen Wettbewerben läuft. Mit jedem Training wird die Choreografie besser, greifen die Abläufe besser ineinander. Wettbewerbe führen sie quer durch Deutschland, nach Österreich, in die Schweiz oder sogar nach Osteuropa.

Schon in jungen Jahren studieren die Konstanzer anspruchsvolle Elemente ein, die auch die Profis bei Weltmeisterschaften oder Olympischen Spiele zeigen. Rittberger, Axel und Salchow gehören zu den Kantensprüngen, Toe Loop, Flip und Lutz gehören zu den getippten Sprüngen.

Video: Hanser, Oliver

Ben Raabe ist ein außergewöhnliches Talent. Er springt an stolz diesem Tag den dreifachen Rittberger mehrmals fehlerfrei.

Bild: Oliver Hanser

Mutter Almut betrachtet ihn von der Bande aus – und lächelt glücklich bei seinem Anblick. "Das ist einfach sein Sport", sagt die Abteilungsleiterin Eiskunstlaufen über den 16-Jährigen. "Wenn er auf dem Eis ist, ist er glücklich und fühlt sich wohl."

Bild: Oliver Hanser

Ronja Wohlfeldt ist so etwas wie sein weibliches Pendant. Wenn die 16-Jährige Pirouetten dreht und sich fließend und graziös bewegt, wird sie eins mit dem Eis. Dann sieht das, was sie vollbringt, kinderleicht aus – dabei ist es das Resultat harter Arbeit, verbunden mit großem Talent.

Video: Hanser, Oliver

Olga Edler ist seit vier Jahren Trainerin in Konstanz. Die Kasachin nahm 1997 an der Seite von Dmitriy Beljk bei der WM im Eistanz teil. Als Studentin vertrat sie ihr Land bei zwei Universiaden.

Bild: Oliver Hanser

"Mein Leben hat immer auf dem Eis stattgefunden", sagt sie lächelnd. Auch ihre Tochter Sofia startet für den Konstanzer Roll- und Eissportclub – und ist mit einem außerordentlichen Talent gesegnet.

Die Stadt Konstanz bezuschusst die Eiskunstläufer mit rund 20.000 Euro pro Jahr. "Man kann also vereinfacht sagen, dass wir bis Weihnachten keine Kosten haben", rechnet Almut Raabe vor. "Danach aber kostet uns das Training bares Geld."

Eine Stunde Eis wird mit 220 Franken berechnet. "Eiskunstlaufen ist nicht billig", so Erika Landthaler. "Die Schlittschuhe, die Ausrüstung, die weiten Fahrten zu den Wettbewerben – da läppert sich einiges zusammen."

