Laut einem alten Sprichwort ist der Prophet im eigenen Land ja nichts wert.

Im Fall der Dingelsdorferin Irmi Wette stimmt diese Weisheit einmal mehr. Mit ihrem preisgekrönten Puppenspiel reist sie seit bald 25 Jahren quer durch die Republik und vermittelt Kindern und Jugendlichen unter der Überschrift "Pfoten weg" spielerisch, wie man sich gegen sexuellen Missbrauch zur Wehr setzen kann.

Irmi Wettes Anti-Missbrauchs-Theater ist in Konstanz unerwünscht

In Einrichtungen der Stadt Konstanz darf sie damit allerdings nicht auftreten. Bürgermeister Andreas Osner reagierte bereits vor einem halben Jahr recht genervt, als der SÜDKURIER ihn darauf ansprach: "Wir haben ihr erläutert, warum wir das nicht wollen", sagte er. "Unsere Experten aus dem Jugendamt und den sozialen Einrichtungen sind der Meinung, dass das Stück pädagogisch nicht geeignet ist."

„Wir haben nichts gegen Irmi Wette oder das Puppentheater. Wir beziehen uns lediglich auf 'Pfoten weg'. Die Entscheidung steht schon lange. Wir haben anderes zu tun als jedes Jahr ein Puppenspiel zu analysieren.“ Andreas Osner, Kultur-, Sozial- und Bildungsbürgermeister

Außerhalb von Konstanz ist Wettes Theater sehr gefragt – auch von Kommunen

Gleichzeitig übernehmen seit Jahren Politiker bundesweit Schirmherrschaften und laden Irmi Wette in ihre jeweiligen Bundesländer ein, um an Schulen und Kindergärten das Stück vorzutragen. In der Regel wird sie von städtischen Verwaltungen gebucht, Sponsoren übernehmen ihre Reisekosten und zahlen ihr Honorar. Der Weiße Ring ist ein dauerhafter Partner.

Experten der Arbeitsgemeinschaft Jugendschutz Baden-Württemberg empfehlen das Stück als pädagogisch wertvoll. „Pfoten weg!“ war mehrmals für den Deutschen Engagement-Preis nominiert.

Monika Bachmann, Ministerin für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie im Saarland, übernahm ebenfalls die Patenschaft und schreibt folgende Worte:

„Damit Kinder sich wehren können, müssen sie in der Lage sein, gefährliche Situationen zu erkennen und einschätzen zu können ... Diese Aspekte greift das Puppentheaterstück in vorbildlicher und vor allem kindgerechter Form auf und ermöglicht im Zusammenspiel mit den Begleitmaterialien auch Eltern sowie Erziehern das Thema im Nachgang zu vertiefen und das Selbstbewusstsein der Kinder zu stärken. Mein besonderer Dank gilt daher Irmi Wette, die dieses wunderbare Theaterstück geschrieben hat.“

Auch der Bundespräsident bewertet Wettes Puppen-Arbeit deutlich anders als Andreas Osner – und lässt sie im Schloss Bellevue spielen

So etwas wie den bundesweiten Ritterschlag erlebte Irmi Wette nun im September: Als Gast von Bundespräsident Walter Steinmeier hatte sie die Ehre, auf dem Bürgerfest des Staatsoberhauptes an zwei Tagen ihr Puppenspiel vorzutragen.

Das Programmheft des Bürgerfestes, bei dem Irmi Wette und ihr "Pfoten weg" angekündigt wird. | Bild: privat

"Das war schon sehr beeindruckend und aufregend", erzählt sie von ihrem Auftritt im mondänen Garten des Schlosses Bellevue. Wenige Monate zuvor wurde sie von der organisierenden Agentur kontaktiert und eingeladen. "Ich musste das Stück verkürzen, ohne aber die Aussage zu verändern", erklärt Irmi Wette. "Dazu musste ich die Bühne umbauen, da sie in dem Zelt sonst keinen Platz gehabt hätte."

Sie erlebte den Bundespräsidenten und seine Gattin Elke Büdenbender als "total faszinierende und interessante Persönlichkeiten mit viel Menschlichkeit", wie Irmi Wette es ausdrückt. Das Motto des Bürgerfestes: Zusammenstehen ist die beste Antwort. "Das passt ja gut in unsere Zeit, wo so viele schlimme Dinge passieren." Am Samstag, als nur Prominente geladen waren, und am Sonntag, als das Fest offen war für alle Bürger, hatte sie jeweils einen Auftritt. Die Besucher waren begeistert – das lässt sich auch an Reaktionen im Internet nachlesen.

Warum Irmi Wette tut, was sie tut

Die 49-Jährige bezeichnet sich selbst als Kämpferin für die Kinder dieser Welt. Sie erlebte in ihrer Jugend, wie sich die beste Freundin aufgrund jahrelanger sexueller Übergriffe des Stiefvaters das Leben nahm. "Das hat mich geprägt", erzählt Irmi Wette.

1998 schuf sie das Puppentheater, 2003 das Projekt "Pfoten weg", das sich in spielerischer Art an Kinder, aber auch an Erwachsene wendet. "Das Thema Missbrauch wird nach wie vor verdrängt", sagt sie.

Auch vom Konstanzer Rathaus? "Das will ich nicht sagen. Das soll jeder selbst beurteilen."

