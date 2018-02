vor 3 Stunden Jörg-Peter Rau Konstanz In Konstanz-Petershausen lacht auch am Freitag das Narrenherz

Tausende Mäschgerle an der Strecke und beim Narrenbaumstellen, ein Rekordumzug mit 58 Gruppen und beste Laune in Konstanz‘ größtem Stadtteil: Das Programm des Narrenvereins Schneckenburg am Freitagabend ist längst kein Geheimtipp mehr.