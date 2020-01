Die Weichen für die Zukunft wurden in Dingelsdorf bereits im vergangenen Jahr gestellt. Mit der Gründung des Arbeitskreises Klimaschutz und Biodiversität im Herbst 2019 hat der Ortschaftsrat ein Gremium gebildet, um gemeinsam mit engagierten Bürgern dorfgerechte Lösungen zu erarbeiten, um im Kleinen einen Beitrag für die Zukunft zu leisten.



Wegweisende Entscheidungen bezüglich Wachstum und infrastruktureller Verbesserungen stehen in diesem Jahr an.

Klimaschutz: „Bei der Erderwärmung können wir das Rad nicht zurückdrehen, aber aus meiner Sicht ist es ein erstrebenswert, Lösungen zu finden, die pragmatisch umgesetzt werden können“, so Ortsvorsteher Heinrich Fuchs. Zahlreiche Bürger haben ihre Mitwirkung im Arbeitskreis Klimaschutz und Biodiversität zugesagt.

Streuobstwiesen: Die Baumpatenschafts-Aktion der Bürgerstiftung Dingelsdorf-Oberdorf und der Bürgergemeinschaft DingelsDorfLeben: Eine 2000 Quadratmeter große städtische Wiese wurde zur Verfügung gestellt, wo eine Streuobstwiese angelegt werden soll.

Mit der Baumpatenschaftsaktion hat die Bürgerstiftung mit den Stiftungsräten (v.l.) Bernd Renner, Erwin Riede, Horst Scheu, Roland Romer, Heinrich Fuchs und Renate Schmitz einen Coup gelandet. Die neue Streuobstwiese ist voll. Der Ortschaftsrat will nun eine weitere Streuobstwiese realisiert realisieren. | Bild: Scherrer, Aurelia

Interessierte Bürger konnten eine Baumpatenschaft übernehmen, und damit nicht nur das Stammkapital der Bürgerstiftung aufbessern, sondern gleichzeitig einen Beitrag zur Biodiversität leisten. Die Aktion boomte.



18 Baumpatenschaften waren in kürzester Zeit vergeben. „Das Grundstück ist voll“, staunt selbst Heinrich Fuchs und fügt an: „Jetzt suchen wir die nächste städtische Fläche, denn wir wollen in diesem Jahr ein weiteres derartiges Projekt machen.“

Mai: Der Narrenverein Ala-Bock sorgte mit dem Brunnenlauffest auf dem Kronenplatz für Trubel. Gleichzeitig holten die Narren das Kärrelerennen nach, das aufgrund der Witterungsbedingungen am Rosenmontag nicht hatte stattfinden können.



Mai: Die Ortschaftsratswahlen brachten Veränderungen mit sich. Die Sozialliberale Wählergemeinschaft Dingelsdorf hat nun einen Sitz mehr im Gremium als vorher. Mit Britta Kaibach (CDU) und Julia Thiedmann (Freie Wähler) sind nun zwei junge Bürgervertreter im Rat. „Damit wurde das Gremium nicht nur jünger; wir haben auch weiterhin einen 40-prozentigen Frauenanteil im Ortschaftsrat“, betont Ortsvorsteher Heinrich Fuchs. Mit Eugen Kaibach (CDU) wurde der dienstälteste Ortschaftsrat verabschiedet; er war 42 Jahre in dem Gremium aktiv.



Oktober: Die Dingelsdorfer Pfahlbau-Erleber feiern mit einem vielfältigen Aktionsprogramm das zehnjährige Bestehen des Vereins der Freunde und Förderer der Pfahlbau-Ausstellung Dingelsdorf. Im Jahr 2011 hatte der Verein das kleine Museum im Rathaus eröffnen können.



Oktober: Die Bürgergemeinschaft DingelsDorfLeben und die Bürgerstiftung Dingelsdorf-Oberdorf veranstalteten ein Bürgerfest zur Einweihung der Baumpaten-Wiese, die auf gutem Weg zu einem Erfolgsmodell ist.



November: Der Ortschaftsrat gründet den Arbeitskreis Klimaschutz und Biodiversität. Der Narrenverein Ala-Bock richtete das Seenarrentreffen aus. Ein Wochenende lang war Dingelsdorf fest in Narrenhand.

Dorfentwicklung: Zunächst soll nur die Hälfte der 1,6 Hektar großen Fläche des Neubaugebiets Steinrennen II realisiert werden. Die andere Hälfte solle als Reservefläche dienen und erst bebaut werden, wenn es notwendig ist. Beim ersten Schritt würde Wohnraum für 30 bis 35 Familien geschaffen, so Fuchs. Baubeginn könnte 2023/2024 sein.





Zunächst soll nur die Hälfte der 1,6 Hektar großen Fläche des Neubaugebiets Steinrennen II realisiert werden. Die andere Hälfte solle als Reservefläche dienen und erst bebaut werden, wenn es notwendig ist. Beim ersten Schritt würde Wohnraum für 30 bis 35 Familien geschaffen, so Fuchs. Baubeginn könnte 2023/2024 sein. Infrastruktur: Damit leitet Heinrich Fuchs zum nächsten wichtigen Thema über: den Neubau des Feuerwehrgerätehauses, der voraussichtlich im Jahr 2024 fertiggestellt werden soll. Damit eröffneten sich für die Grundschule neue Möglichkeiten, denn dann würde das direkt neben der Schule liegende alte Gerätehaus leerstehen.

Die Raumkapazitäten der Grundschule Dingelsdorf (links) sind erschöpft. Wenn das neue Feuerwehrgerätehaus gebaut ist, könnte das alte Gebäude (rechts) von der Schule genutzt werden, findet der Ortschaftsrat. | Bild: Scherrer, Aurelia

„Unser Wunsch ist, dass die Grundschule dann die freiwerdenden Räumlichkeiten nutzen kann“, äußert Heinrich Fuchs. Bereits jetzt ist die Schule räumlich zu klein; das Lehrerzimmer wurde bereits ins Rathaus verlegt.

notwendige Erweiterung der Grundschule

„Die Erweiterung des Raumangebots ist dringend notwendig, zumal die Schule in Zukunft stärker besucht werden wird“, meint Heinrich Fuchs. Er sieht im Umbau des alten Feuerwehrgerätehauses die optimale, bauliche Erweiterung.