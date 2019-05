Zwei Veranstaltungen sollen die Bürger in Dettingen weiter mobilisieren. Darüber hinaus übt die Bürgerinitiative (BI) Kritik an Baubürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn und an Ortsvorsteher Roger Tscheulin.

Geplant gewesen sei, wie BI-Sprecher Christian Rapp mitteilt, eine Demonstration am Samstag, 11. Mai, auf dem Dorfplatz. Sie hätte um 10 Uhr beginnen sollen. Der Antrag sei eingereicht worden, eine Antwort sei jedoch nicht erfolgt. Die BI lädt nun für nächsten Samstag um 10 Uhr für eine Stunde zu einer Infoveranstaltung auf der Brunnenhalde ein.

Am Donnerstag, 16. Mai, 19 Uhr, veranstaltet sie einen Runden Tisch im Bürgersaal. Die Aktiven möchten den Bürgern die Möglichkeit geben, ihre Vorstellungen einzubringen und sich zu orientieren, wie die einzelnen Fraktionen zu dem Vorhaben stehen.

Daher hat sie alle Stadträte zu dieser Veranstaltung eingeladen, damit diese Rede und Antwort stehen können.

Im Vorfeld waren die Gegner bereits sehr aktiv und haben alle Gemeinderatsfraktionen zu Ortsterminen eingeladen und diesen ihren Standpunkt vermittelt. Unzufrieden ist Rapp mit Baubürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn und Ortsvorsteher Roger Tscheulin.

Langensteiner-Schönborn habe bei der Unterschriftenübergabe nicht den Eindruck vermittelt, dass er die Beschwerden der Bürger ernst nehme; im Gegenteil, er habe diese als billiges Manöver der Nachbarn abgetan.

Anders Oberbürgermeister Uli Burchardt, der von einem ergebnisoffenen Prozess gesprochen habe.

„Aufgrund der direkten Betroffenheit als Anlieger muss differenziert werden, ob es Anregungen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung des Bebauungsplanverfahrens sind, die allgemeingültig sind, oder aus Nachbarinteressen resultieren“, erklärt Langensteiner-Schönborn hierzu.

„Und Herr Tscheulin redet nicht mit der Bürgerinitiative, weil sie eine Maximalforderung stelle“, sagt Rapp verärgert. Der Ortsvorsteher merkt im Gespräch mit dem SÜDKURIER an, dass „die 972 Unterschriften entsprechend ernst zu nehmen sind“.

Tscheulin verweist darauf, dass die Wobak das Gesamtvorhaben Wohnbebauung und Seniorenwohnung derzeit prüfe.

Bevor kein belastbares Ergebnis vorliege, ergebe es „keinen Sinn, dass sich jemand irgendetwas erkämpft“, betont er.

Hans-Joachim Lehmann, Referent der Wobak-Geschäftsführung, bestätigt, dass derzeit eine Ausschreibung laufe. Die Ergebnisse sollen bis spätestens Anfang Juni ausgewertet sein. Es gebe eine Vorkalkulation, die aufzeige, dass es sehr schwierig werde, dort die politischen Ziele zu erreichen.

„Vielleicht müssen wir noch einmal an die Planung ran“, erklärt er. Dies könne beispielsweise bedeuten, dass das eine oder andere Gebäude nicht erstellt werde, weil der Bau zu aufwendig und damit zu teuer würde.

Lehmann bekräftigte, dass der Wobak – gewissermaßen ein „Unternehmen der Bürgerschaft“ – daran gelegen sei, mit allen Nachbarn gut zusammenzuleben, auch wenn nicht jeder Wunsch erfüllt werden könne.

„Die Bürgerinitiative nehmen wir ernst, ohne Scheuklappen“, betont er und setzt auf begründete Argumente.

Derweil schaltet sich Grünen-Stadtrat Peter Müller-Neff in die Diskussion ein. Er verweist darauf, dass der größte Teil der Brunnenhalde seit dem Flächennutzungsplan von 2010 als Grünzone ausgewiesen sei.

Dieser Sachverhalt sei bei den Entscheidungen im Technischen und Umweltausschuss und im Gemeinderat nicht erwähnt worden, sagt er verärgert. Diese Tatsache hätte in seiner und wohl auch anderen Fraktionen zu einer anderen Bewertung des Bauvorhabens geführt.

Christian Rapp beschwert sich auch über einen „Kampf mit ungleichlangen Spießen“, den Stadt- und Ortsverwaltung führten.

Da die Bürgerinitiative kein eingetragener Verein sei, würde ihr kostenlose Beiträge im Mitteilungsblatt verweigert.

Dass die Verwaltung der jüngsten Ortsblattausgabe ein Beiblatt mit einer Stellungnahme beigelegt hat, verärgert ihn zusätzlich. Er prangert diese als Verschwendung von Steuergeldern an.