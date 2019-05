von Schutzbach, Nikolaj

Dettingen-Wallhausen – Von Sensation zu sprechen, wäre übertrieben, aber als echte Überraschung taugt das Wahlergebnis für den Ortschaftsrat allemal. Die SPD setzte sich nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis gegen die CDU durch und holte dabei 434 Stimmen mehr als diese.



„Das ist Balsam auf die geschundene SPD-Seele. Wir freuen uns über das Ergebnis.“

Lore Dizinger,SPD

Beide Fraktionen werden mit je sieben Sitzen im neuen Rat vertreten sein. Bei der Wahlbeteiligung liegt Dettingen-Wallhausen mit 65,6 Prozent gleichauf mit Litzelstetten, aber deutlich hinter den 72,3 Prozent von Dingelsdorf. Aber es gingen dafür deutlich mehr Menschen an die Urne als vor fünf Jahren. 2014 hatte die Wahlbeteiligung bei 54,4 Prozent gelegen.

„Das ist Balsam auf die geschundene SPD-Seele. Wir freuen uns über das Ergebnis. Das ist total gegen den Trend im Kreis und in der Stadt. Die Persönlichkeit wird mehr geschätzt als die Zugehörigkeit“, sagt Lore Dizinger, die bisherige Stellvertreterin des Ortsvorstehers.

SPD spekuliert über den Erfolg

„Die Konsequenzen müssen wir diskutieren. Es ist noch zu neu und zu überraschend. Aber die Position des Ortsvorstehers ist damit offen. Da müssen wir in der eigenen und mit der anderen Fraktion reden“, betont sie. „Mein gutes Ergebnis betrachte ich als Wertschätzung für meine gute Arbeit im Ort“, sagt Dizinger, die 1977 (2014: 1622) Stimmen bekam.

Die SPD-Ortschaftsräte von Dettingen-Wallhausen wurden wieder gewählt: Andreas Schwabedissen, Christian Broghammer, Lore Dizinger und Alfred Reichle. Ebenfalls gewählt wurden Patricia Strohmeier, Christoph Müller, sowie Maurizio Caré, die auf diesem Bild fehlen. | Bild: Nikolaj Schutzbach

Den wesentlichen Grund für den Erfolg der SPD sieht der Stellvertretende Parteivorsitzende Alfred Reichle in den „guten Kandidaten“. „Siehe auch Patricia Strohmeier, die sich weit vorgearbeitet hat. Sie ist in der Gemeinde verwurzelt“, sagt er. „Andere Ursachen sind spekulativ. Es kann sein, dass es etwas mit der Bürgerinitiative zu tun hat. Es könnte auch an der höheren Wahlbeteiligung liegen, weil vielleicht mehr neue Wähler für uns gestimmt haben. Und unsere Themen haben wir kurz und griffig gefasst“, erklärt Reichle.

„Wir haben spaßeshalber von einem Sitz mehr gesprochen. Aber die Erwartung war nicht unbedingt vorhanden“, sagt Reichle. „In Dettingen-Wallhausen handelt es sich um eine reine Persönlichkeitswahl. Das hat mit der Partei mit wenigen Ausnahmen kaum etwas zu tun.“

Patricia Strohmeier ist eine der Jüngsten

Patricia Strohmeier ist mit ihren 32 Jahren eine der beiden Jüngsten im neuen Ortschaftsrat. „Außer, dass ich gerade erkältet bin, freue ich mich sehr. Ich habe gehofft, dass ich irgendwie reinrutsche“, sagt sie glücklich. Sie bekam 1392 Stimmen. „Das gute SPD-Ergebnis ist ein Zeichen, dass sich etwas bewegt, und dass auch ich etwas bewegen muss. Der Ort merkt, dass ein Umschwung gut tut.“

„Beide liegen eng beieinander“, fasst Ortsvorsteher Roger Tscheulin das Wahlergebnis aus CDU-Sicht zusammen. „Wir haben gleichgezogen“, sagt auch Reichle und setzt weiterhin auf eine „gedeihliche und konstruktive Zusammenarbeit“. Ein geschlossenes Auftreten wünscht sich auch Tscheulin.

Stimmenanzahl als persönlicher Auftrag

Mit 2640 (2014: 2678) Stimmen liegt Tscheulin deutlich vor Lore Dizinger (SPD). „Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so gut für mich läuft“, sagt Tscheulin sagt erleichtertet. Die Bürgerinitiative Ortsmitte Dettingen hatte ihn wegen der geplanten Wohnbebauung auf der Brunnenhalde heftig kritisiert.

„Das war für mich persönlich nicht einfach.“ Die hohe Stimmenanzahl sieht Tscheulin auch als persönlichen Auftrag und will daher wieder als Ortsvorsteher kandidieren. Bei der Frage zur Bebauung der Brunnenhalde setzt er auf Sachlichkeit. „Das müssen wir lösen. Es ist lösbar“, bekräftigt er.

„Bei Auseinandersetzungen wollen wir respektvoll miteinander umgehen. Die Bürger erkennen und schätzen so etwas“, sagt Dizinger. Alfred Reichle ergänzt: „Ich hoffe, dass wir bei der Neugestaltung der Ortsmitte zu einem guten Abschluss kommen.“