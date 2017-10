Konstanz Immer im Dienst für die Bürger: Konstanzer Bürgeramtschef geht in Rente

Hans-Rudi Fischer war für viele Bürger "die Stadt". Fast jeder Konstanzer hatte mit ihm schon zu tun. Seine Karriere endete als Chef des größten Amtes.

Am Sternenplatz über die rote Ampel gefahren und einen Strafzettel bekommen? Vor der USA-Reise festgestellt, dass der Pass längst abgelaufen ist? Ins Paradies gezogen und keinen eigenen Parkplatz am Haus ergattert? Geheiratet, ein Kind bekommen, einen Familienangehörigen verloren? Eine Rolle gelbe Säcke gebraucht? Wer mindestens eines davon in Konstanz je erlebt hat, hatte zumindest indirekt mit Hans-Rudi Fischer zu tun. Als Leiter des Bürgeramts war er wohl derjenige Mitarbeiter in der Stadtverwaltung, bei dem die meisten Kontakte zu den Bürgern zusammenliefen. Ja, für viele Konstanzer war Fischer "die Stadt", am Donnerstag wird er in der Gemeinderatssitzung (16 Uhr, Ratssaal) nun in den Ruhestand verabschiedet. Es endet eine erstaunliche Karriere und der Berufsweg eines Mannes, der vor Veränderungen nie Angst hatte.

Dass Hans-Rudi Fischer, ein loyaler Wegbegleiter mehrerer Oberbürgermeister und ein Aushängeschild für die Leistungsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung, erst gar nicht an einen Behördenschreibtisch wollte, kann man sich am Ende dieses Berufslebens gar nicht vorstellen. Aber Fischer sagt rückblickend: "Das war gar nicht mein Traumjob". Als Schüler an der Theodor-Heuss-Realschule wollte er lieber an Autos oder Motorrädern herumschrauben, die Aussicht auf den Führerschein lockte ihn zur Polizei, der Weg zu Stadtverwaltung war gar nicht gerade. Nach Aus- und Weiterbildung trat Fischer 1975 bei der Stadt Konstanz seinen Dienst an und wird diesem Arbeitgeber bis zum Ende treu bleiben.

Aus dem Mitarbeiter in der Geschäftsstelle des Gemeinderats, einer hoch interessanten Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung, wird der Chef der Bürgerberatungsstelle mit Lotsenfunktion für die Öffentlichkeit, 1994 dann die Abteilung Einwohnerwesen beim Rechts- und Ordnungsamt, bis 2001 der damalige Oberbürgermeister Horst Frank seinem zielstrebigen und gut vernetzten Mitarbeiter das neu aufstellte Bürgeramt und dessen Leitung auf dem Leib schneidert. Die Verwaltung als Dienstleister für den Bürger, diese Aufgabe schien bei Hans-Rudi Fischer damals gut aufgehoben. So ist es kein Zufall, dass immer mehr Aufgaben und damit eine immer größere Verantwortung auf Fischer zukommen würden.

So war Veränderung die Konstante in Hans-Rudi Fischers Arbeitsleben. Manches vollzog sich schleichend wie der Abschied von Karteikarten und Schreibmaschinen. Oder die Mentalität, "der Bürger nimmt längst nicht mehr alles so hin, wie es im Rathaus entschieden wird." Anderes kam schlagartig. Das Zuwanderungsgesetz von 2005, sagt Fischer, zwang die Ausländerbehörde zu Entscheidungen, die vielfach als umenschlich wahrgenommen wurden. Nach der Love-Parade-Katastrophe von Duisburg 2010 ging es plötzlich um persönliche Schuld von Behördenmitarbeitern, die Sicherheit wurde zum beherrschenden Thema.

Ein paar Tage, bekennt Hans-Rudi Fischer, habe es schon gebraucht, die beeindruckenden Aktenberge in seinem Büro zu archivieren. Auch, sagt er, hätte er gerne noch weitergemacht, den neuen Kommunalen Ordnungsdienst mit aufgebaut. Doch im Mai 2018 wird Fischer 65 Jahre alt, sein Ruhestand ist unvermeidlich. Verabschiedet wird er schon jetzt, weil er noch Urlaubstage abbaut aus einem ganzen vergangenen Jahrzehnt, das das Bürgeramt mit seinen schlimmen Unglücken so sehr forderte. So viel Resturlaub? "Ich war halt einfach immer da", sagt Hans-Rudi Fischer, "als Job habe ich das nie betrachtet."

Hans-Rudi Fischer und das Bürgeramt

Nach 16 Jahren geht Bürgeramts-Chef Hans-Rudi Fischer, in Pension. Warum das mehr ist als eine normale Rathaus-Personalie: