vor 56 Minuten Julia Sondermann und Wiebke Wetschera Konstanz Im Wollmatinger Schilderwald: Wenn der Weg zur Polizei in einer Sackgasse endet

Im Straßenverkehr verlassen wir uns bei Wegbeschreibungen gerne auf die Angaben von Navigationsgeräten, während natürlich die Beschilderung nicht außer Acht gelassen werden darf. Doch was ist, wenn weder das Navi noch die Wegweiser am Straßenrand ans Ziel führen? Das passiert jedenfalls in Konstanz, wenn Autofahrer zum Polizeiposten Wollmatingen möchten.