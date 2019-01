Der Wolf ist nach über 200 Jahren Abwesenheit innerhalb von 18 Monaten zum zweiten Mal in sein ehemaliges Verbreitungsgebiet im Kanton Thurgau zurückgekehrt. Dies belegt, dass auch im Kanton Thurgau wieder jederzeit mit dem Auftreten von Wölfen gerechnet werden muss. Dementsprechend müssen Landwirte und Tierbesitzer über Schutzmaßnahmen für Kleintiere, insbesondere für Schafe und Ziegen, nachdenken.





Landwirte sind skeptisch, aber noch gelassen

Auch auf deutscher Seite bereiten sich die Menschen auf die Rückkehr des Wolfes vor - immerhin sind es von Berg nach Konstanz nur sieben Kilometer. "Das ist ein ganz brisantes Thema", sagt Helmut Müller aus Allensbach-Kaltbrunn, auf dessen Hof Kühe, Kälber, Schweine, Ziegen und Pferde leben – teilweise freilaufend auf den Wiesen. "Der Wolf wird die Landwirtschaft stark beeinflussen und in Mitleidenschaft ziehen." In wenigen Jahren, so ist er überzeugt, "werden wir uns sehr wundern, wie schnell die Wolfspopulation auch bei uns wachsen wird. Über 100 Jahre kamen wir prima ohne den Wolf aus und heute muss er unbedingt her. Ich bin dem Thema gegenüber eher skeptisch eingestellt".



Andreas Serpi vom Stöckenhof in Allensbach-Freudental hat rund 700 Schafe, mit denen er oder seine Familie auf Wanderschaft geht. "Wir können ja eigentlich nur abwarten, bis der Wolf kommt und dann reagieren", sagt er. "Was können wir denn machen? Höhere Netze oder Strom auf die Netze – viel mehr ist ja nicht möglich."



Thomas Schumacher vom Haettelihof in Konstanz hat Kühe, Kälber und Rinder auf diversen Wiesen in Oberdorf, Wollmatingen oder Litzelstetten. "Ich bin da ganz gelassen", sagt er zum Thema Wolf. "Hier wohnen einfach zu viele Menschen, als dass sich der Wolf hier niederlassen würde." Seine Schafe und Hühner wohnen auf seinem Hof, "und der ist für den Wolf zu nah an Straßen und Siedlungen".