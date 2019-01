Die Straßen voller Touristen, an jeder Ecke steht eine Gruppe, die durch die Stadt geführt wird, man plaudert Englisch, Japanisch, Französisch und Schweizerdeutsch und: Ein Durchkommen in manchen Gassen ist schwierig.

Was der Konstanzer im Sommer genervt zur Kenntnis nimmt, beglückt den Touristiker: Es läuft, die Bodenseeregion boomt.

Und weil es so gut läuft, sollen es nicht noch mehr Touristen im Sommer werden – sondern im Winter

Die Marketing und Tourismus Konstanz GmbH (MTK) hat das Ziel, stattdessen den Wintertourismus in Konstanz auszubauen. Die Zahlen für die kalte Jahreszeit wachsen indes seit Jahren – das zeigt unsere Grafik, die die Übernachtungszahlen von Konstanz und Überlingen über vier Saisons vergleich:

"Es ist unser Job, den Peak nicht weiter ansteigen zu lassen", sagt Geschäftsführer Eric Thiel. "Diese Strategieänderung haben wir vor drei Jahren vorgenommen." Den Sommer wird die MTK daher auch nicht weiter bewerben.