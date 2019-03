Konstanz hat tatsächlich nicht ausreichend Plätze für die Anschlussunterbringung von Füchtlingen geschaffen. Dies wirkt sich auch finanziell auf das Budget der Stadtverwaltung aus. Das Landratsamt hat angeboten, dass Flüchtlinge, die die Stadt selbst nicht unterbringen kann, weiter in den Gemeinschaftsunterkünften bleiben können. Eigentlich hat ein Flüchtling nach 24 Monaten das Recht, dort auszuziehen. Dies scheitert aber meist an der Schwierigkeit, eine Wohnung zu finden. Im Gegenzug leisten die Kommunen, die das Angebot des Landkreises in Anspruch nehmen, eine sogenannte Fehlbelegungsabgabe.

Wieviele Personen werden auswärts untergebracht, weil Konstanz zu wenig Plätze hat?

Das sind die Zahlen: Im Moment leben 1209 Flüchtlinge in Konstanz, wie die Pressestelle der Stadt auf Anfrage berichtet.



312 Personen leben in Gemeinschaftsunterkünften, 863 Personen in Anschlussunterbringungen. Hinzu kommen derzeit 34 unbegleitete Minderjährige.



Im ersten Halbjahr 2018 waren es 1249 Geflüchtete. Bei gleichmäßiger Verteilung auf die Kommunen im Kreis hätte Konstanz zu dem Zeitpunkt aber 1493 Personen aufnehmen müssen, so geht es aus einer Gemeinderatsvorlage hervor. Es fehlten im ersten Halbjahr also 244 Plätze. 244 Personen sind also in anderen Gemeinden im Kreis untergebracht.



Darüber hinaus lebten 104 Flüchtlinge in Konstanz in Unterkünften des Landkreises, obwohl sie von der Stadt untergebracht werden müssten. Somit muss die Stadt Konstanz für 347 Plätze monatlich eine Fehlbelegungsabgabe leisten.