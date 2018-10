Mitte Juni soll er in Konstanz einen Taxifahrer mit einem Messer angegriffen haben, nun gelang dem Tatverdächtigen am Mittwochnachmittag die Flucht. Für zwei Stunden war der Mann, der an der Mainaustraße brutal auf den Taxifahrer eingestochen haben soll, auf freiem Fuß. Wie konnte das passieren?

Der Verdächtige war auf dem Weg zu einer Untersuchung, als er sich aus seiner Handschelle befreien konnte. Wie das möglich war, darauf hatte auch Staatsanwalt Andreas Mathy keine Antwort: "Bei der Gelegenheit hat er die Chance genutzt." Zu diesem Zeitpunkt war er in Begleitung von Pflegepersonal, das für die Begleitung von Straftätern ausgebildet ist.

Großfahndung nach dem Verdächtigen

Dass Tatverdächtige entwischen, komme vor, sagt Mathy: "Es ist nicht der erste Fall, aber es bleibt eine Ausnahme." Viele würden versuchen, solche "günstigen" Gelegenheiten zur Flucht zu nutzen. Die Polizei Konstanz leitete daraufhin eine Großfahndung ein, an der auch Bundespolizisten und Mitarbeiter des Zolls beteiligt waren. Auch ein Polizeihubschrauber wurde eingesetzt.

Nach zwei Stunden traf eine Polizeistreife den Mann am Seeufer beim Alpsteinweg an. Der Gesuchte ließ sich widerstandslos festnehmen. Er wurde zurück in eine psychiatrische Klinik gebracht. Dort ist er in einer einstweiligen Unterbringung, ähnlich der U-Haft, untergebracht.

Verdächtiger nach Gutachten schuldunfähig

Ihm wird vorgeworfen, in der Nacht auf den 15. Juni einen 44-jährigen Taxifahrer mit einem Messer lebensgefährlich verletzt zu haben. Einen Tag nach der Tat nahm die Polizei den offenbar wohnsitzlosen Griechen fest. Die Ermittlungen sind mittlerweile abgeschlossen. Nach einem psychiatrischen Gutachten war der Verdächtige, so Staatsanwalt Mathy, zum Tatzeitpunkt schuldunfähig.

Zur Anklage kommt es deshalb nicht. "Er kann nicht zu einer Freiheitsstrafe verurteilt werden", sagt Mathy. Wenn von ihm eine Gefahr ausgeht, wird er aber anderweitig untergebracht. Die Staatsanwaltschaft hat beim Landgericht einen Antrag auf ein Sicherungsverfahren gestellt. Der Verdächtige könnte künftig in der geschlossenen Abteilung einer Psychiatrie untergebracht werden. Eine rechtskräftige Entscheidung gibt es hierzu noch nicht.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein