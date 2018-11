von sk

Brand im Klinikum Konstanz: Am Freitagabend ist in einem Patientenzimmer ein Feuer ausgebrochen. Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei sind vor Ort. Patienten und Mitarbeiter des betroffenen Gebäudes sind in einer ersten Maßnahme evakuiert worden, so der Bericht der Feuerwehr.

20.10 Uhr: 21 Personen sind inzwischen innerhalb des Krankenhauses aus der Gefahrenzone evakuiert worden, berichtet Kutschker. Die Patienten werden innerhalb des Klinikums evakuiert, weil es draußen sehr kalt ist. Das Patientenzimmer, in dem es brennt, befindet sich auf Ebene G. Diese und eine weitere Ebene sind komplett verraucht. Zur Zahl der Evakuierten gebe es allerdings widersprüchliche Angaben, so die Auskunft der Polizei.

Bild: Brenjamin Brumm

Die Konstanzer Einsatzkräfte sind komplett mit drei Löschzügen vor Ort, außerdem unterstützt die Feuerwehr aus Kreuzlingen, die Feuerwehr Radolfzell ist unterwegs.

20.50 Uhr: Die Feuerwehr bestätigt ein Todesopfer, die Todesursache ist aber im Moment noch unklar. Landrat Frank Hämmerle ist vor Ort am Klinikum und möchte der Familie des Todesopfers sein Beileid aussprechen. Außerdem lobt der Landrat die Einsatzkräfte für ihr schnelles Handeln.

Bild: Benjamin Brumm

21.10 Uhr: Auch die Polizei bestätigt das Todesopfer, wie ein Sprecher auf Nachfrage des SÜDKURIER berichtet. Die Todesursache werde aber möglicherweise noch länger nicht feststehen. Zum jetzigen Zeitpunkt haben die Polizeikräfte nicht die Möglichkeit, die betroffenen Klinikräume zu betreten, weil es dort zu stark verraucht ist.

Video: Brumm, Benjamin

21.50 Uhr: Inzwischen ermittelt die Kriminalpolizei. Zur Todesursache kann sie aber im Moment noch keine Auskunft geben, wie Axel Drechsler vom Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Konstanz erläutert, da die Polizeikräfte erst seit etwa einer halben Stunde Zugang zu den Räumen haben. Zu Beginn habe sich die Lage dramatisch dargestellt, deshalb wurden alle verfügbaren Polizeikräfte der Umgebung alarmiert.

Im Einsatz waren Kräfte der Bundes- und Landespolizei sowie ein Polizeihubschrauber. Die Polizei hat den Verkehrsraum um das Klinikum weiträumig abgesperrt, Luisenstraße, Mainaustraße und Allmannsdorfer Straße. Zum jetzigen Zeitpunkt rücken die Rettungskräfte nach und nach ab.

Video: Brumm, Benjamin

