Der Sommer 2018 wird für Familie Klauda auf ewig ein ganz besonderer bleiben. Von einem Tag auf den anderen verändert sich ihr Leben, als im Juni ein Obdachloser im Garten des Einfamilienhauses einzieht, und mit ihm zwei Hündinnen und elf Welpen.

Drei Monate lang ist immer was los. Die Tage sind aufregend. Spannend. Herzzerreißend.

Einfach unvergesslich, dieser Sommer mit Viktor.

Die heißen Tage sind längst vorbei. Hinter dem Haus der Klaudas in der Allmannsdorferstraße ist längst wieder Ruhe eingekehrt. Die Welpen haben allesamt ein neues Zuhause gefunden. Viktor ist zurück auf der Straße. Nach allem, was sie gemeinsam erlebt haben, ist der 62-Jährige für Manuela Klauda und ihre Töchter aber nicht mehr irgendein Wohnungsloser – für sie gehört er nun zur Familie.

Die beiden Hündinnen freuen sich immer, wenn Manuela Klauda vorbeischaut. | Bild: Feiertag, Ingo

Was die so unterschiedlichen Menschen und Charaktere zueinander geführt hat, ist ihre Tierliebe. Eine Bekannte erzählt Manuela Klauda im Juni ganz beiläufig beim Kaffeetrinken von einem Obdachlosen. Als Klauda erfährt, dass dessen Hündin erst wenige Tage zuvor elf Welpen bekommen hat, wird sie hellhörig und erzählt ihrer Tochter Julia davon. Diese besucht gemeinsam mit ihrem Freund noch am selben Abend Viktor und seine Hundebande, um Futter und Decken vorbeizubringen. Irgendwo in der Nähe des Sealife seien sie unterwegs. Mehr weiß Julia Klauda nicht.

„Anfangs war es mir ein bisschen unheimlich, wildfremde Menschen anzusprechen“, erinnert sich die junge Frau. Am Ende aber finden sie Viktor, bleiben eineinhalb Stunden. „Ich liebe Tiere über alles und war vollauf begeistert“, sagt Julia Klauda, die sich gleich Sorgen macht.

„Das waren so viele Welpen. Ich habe mich gefragt: Wo soll er denn hin, wenn die erst einmal laufen können?“ Julia Klauda

Julia Klauda kommt immer wieder, eine Woche lang jeden Tag, und beobachtet, wie sich die kleinen Würmchen entwickeln. Gleichzeitig arbeitet sie an ihrem Projekt. Sie bringt Fotos von den Welpen mit nach Hause zu ihrer Mutter und erzählt Viktor bei den Besuchen immer wieder vom großen Garten, der sich doch ganz prima als Hunde-Kindergarten eignen würde.

Nach dem Spielen ruhen die Hundebabys sich aus. | Bild: privat

Die Mutter zögert anfangs noch.

„Julia hat echt genervt. Die Welpen waren aber auch so süß. Ich habe meinen Kindern immer vermittelt, dass sie helfen sollen. Julia wusste: Wenn ich ja sage, dann müssen wir das durchziehen.“ Manuela Klauda

Als eines Tages die Ortspolizei Viktor droht, die Hunde ins Tierheim zu bringen, kann Manuela Klauda nicht weiter zusehen. „Da hätten sie ihm doch noch mehr vom Leben weggenommen“, sagt die Konstanzerin. Sie wartet, bis ihre ältere Tochter Jessica um 21 Uhr Feierabend hat, und gemeinsam managen sie den spontanen Umzug vom Stadtgarten in den heimischen.

Der Startschuss für drei Monate ohne Rast.

Viktor schläft anfangs mit den Welpen in einem Schuppen, später auch mal in einem Pavillonzelt.

Video: privat

Die meiste Zeit verbringen er und die 13 Hunde allerdings unter freiem Himmel – und fast immer mit ganz vielen Menschen.

„Wir hatten jeden Tag einen vollen Garten“, sagt Manuela Klauda. Sie und ihre Töchter verbringen die Abende mit dem Gast, grillen, backen Kekse für die vielen Hunde, gehen Gassi.

„Die Kinder aus der Umgebung haben die Welpen geliebt. Sogar eine Nachbarin, mit der wir sonst nie was zu tun haben, kam mit Essen vorbei“, erinnert sich Manuela Klauda, die ihren neuen Mitbewohner als sehr zurückhaltend und bescheiden kennenlernt. „Viktor ist einfach ein super Mensch, wir sind echte Freunde geworden“, sagt sie.

Lady und fünf ihrer elf Welpen im Garten der Klaudas. | Bild: privat

Von 1990 bis heute lebt der 62-Jährige insgesamt 16 Jahre auf der Straße von Sozialhilfe. 2004 macht er das erste Mal in Konstanz Station. „Seitdem komme ich hier einfach nicht weg“, sagt er und lacht. „Im Sommer ist es wunderschön, wenn ich morgens um 5 Uhr im Stadtgarten sitze und den Sonnenaufgang genieße.“

Dauerhaft bleiben will er jedoch nicht. Viktor ist meist zwischen Rastatt und dem Bodensee unterwegs – immer auf Achse, und meist ganz allein mit seinen beiden Hunden Gina und Lady.

Dementsprechend ungewohnt sind die Tage bei den Klaudas, die er dennoch genießt. „Die drei Monate waren schön, aber stressig“, sagt er selbst. Es fällt ihm schwer, von anderen etwas anzunehmen.

„Es war ihm immer ein bisschen unangenehm. Er wollte uns nie zur Last fallen und die Hilfe lange nicht annehmen.“ Manuela Klauda

Im Gegenzug zur Gastfreundschaft der Familie kümmert Viktor sich um Haus und Hof. „Er hat alles rund herum sauber gehalten und den Garten gemacht, die Straße gekehrt und den ganzen Tag Hundehaufen gesammelt. So wollte Viktor uns Danke sagen“, erzählt Manuela Klauda.

Die kleinen Hunde erforschen den großen Garten der Klaudas. | Bild: privat

Als die Welpen größer werden, machen die Klaudas sich gemeinsam mit Bianca Gagliano sowie der befreundeten Hundetrainerin Susan Keller daran, den tierischen Nachwuchs in gute Hände zu vermitteln. Eine der Kleinen adoptieren Keller und ihr Partner sofort. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Aber auch die zehn anderen finden schnell Frauchen und Herrchen.

„Wir haben hunderte Anrufe und Anfragen bekommen“, staunt Manuela Klauda heute noch. Fast alle kommen in der näheren Umgebung unter.

„Viktor hat bei vielen geweint, wenn sie gegangen sind.“ Manuela Klauda

Und keine drei Tage, nachdem der letzte Welpe vermittelt ist, sagen auch Viktor und seine Hündinnen Gina und Lady der Gastfamilie Adieu.

Das ist Clara, eine der Welpen im Dezember. Sie ist jetzt ein halbes Jahr alt und lebt bei der Hundetrainerin Susan Keller. | Bild: Feiertag, Ingo

„Wir hatten den größten Spaß mit ihm. Ich würde Mama immer wieder überreden“, sagt Julia Klauda über diese Sommertage.

Für ihre Mutter Manuela waren die drei Monate „anstrengend, aber schön anstrengend. Viktor gehört jetzt zur Familie. Wenn er Hilfe braucht, kann er immer kommen.“ Am liebsten – das weiß sie auch – würde er sich jedoch selbst helfen. Mit einem eigenen Dach überm Kopf.

„Ich bin jetzt 62“, sagt Viktor an einem nasskalten Dezembertag im Stadtgarten, „langsam wird der Rucksack schwerer, den ich mit mir rumschleppe.“

Ein Rucksack, den er für drei Monate ablegen durfte, im Garten der Klaudas.