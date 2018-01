Konstanz "Ich konnte oft nicht für meine Familie da sein, weil ich auf der Arbeit war" - eine Konstanzerin spricht über ihre Herausforderung als Alleinerziehende

Am Samstag arbeiten – wenn andere Mütter Zeit für ihre Kinder haben, ist Sonja Berner im Job eingespannt. Denn sie ist Kassiererin bei Edeka. Trotzdem hat die 49-Jährige ihre 14-jährige Tochter und ihren 22-jährigen Sohn nahezu allein großgezogen.

"Ich war mit meinen beiden Kindern alleinerziehend. Zum ersten Mal als mein Sohn drei Jahre alt war, da musste ich sehen, wie ich alles organisiert bekomme. Und meine Tochter war auch drei Jahre alt, als die zweite Ehe in die Brüche ging. Das hieß für mich: wieder bei Null anfangen. Wenn plötzlich der Partner wegfällt und man ein dreijähriges Kind hat, ist es nicht besonders leicht. Für mich war es alles sehr prekär, weil ich weder Oma oder Opa noch Onkel oder Tante habe.

Die Serie "Vereinbarkeit von Beruf und Familie": Wie gut lassen sich die eigenen Kinder und der Job im Alltag miteinander vereinen? Für die Serie zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie sprechen Konstanzer Mütter in unterschiedlichen Berufen, die täglich ihre Familie und den Job in Einklang bringen müssen, über ihre persönlichen Erfahrungen.

Nach der Trennung stand ich dann da mit der Frage: Und was jetzt? Die Miete geht trotzdem ab, den Strom musst du trotzdem bezahlen – das läuft ja alles weiter. Die Konsequenz war dann, dass ich mehr Stunden arbeiten musste. Mein Sohn musste deshalb in den Ganztageskindergarten gehen. Ansonsten hätte ich ja nicht arbeiten können. Wenn ich zu meinem Arbeitgeber sage: Um zwölf macht der Kindergarten zu, dann sagen die 'Tschüss, Frau Berner. Das können wir nicht gebrauchen.'

Sohn als Unterstützung

Für mich war die Situation mit meinem Job und meiner Familie manchmal hart an der Grenze. Aber ich habe es geschafft. Bei meiner Tochter gab es zum Glück die Ganztagsschule. Das ist wirklich ein Segen, um arbeiten gehen zu können. Diese Zeit konnte ich dann meinem Arbeitgeber als Arbeitskraft zur Verfügung stellen. Trotzdem waren meine Kinder wegen meiner Arbeit oft alleine. Deshalb sind sie sehr schnell selbstständig geworden. Das mussten sie auch – beide. Und mein großes Glück war natürlich, dass mein Sohn acht Jahre älter ist als meine Tochter. Deshalb musste er auch viel Verantwortung übernehmen. Ich wurde dann mit 45 Jahren arbeitslos, weil mein vorheriger Arbeitgeber pleite gemacht hat. Da dachte ich dann schon: Mein Gott, in deinem Alter gehörst du ja nicht gerade zu denen, wo die Arbeitgeber juhu schreien. Und dann noch alleinerziehend.

Es war schwer, wieder einen Job zu finden. Aber mein Arbeitgeber hat mir die Chance sofort gegeben. Ich habe dort angefangen als meine Tochter zehn Jahre alt war. In dem neuen Job musste ich natürlich auch Spätschichten machen. Kein Arbeitgeber gibt einem nur Frühschichten. Die sind daran interessiert, dass der Laden läuft. Und das verstehe ich auch. Aber ich konnte oft nicht für meine Familie da sein, weil ich auf der Arbeit war. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass ich die Familie und meinen Job ganz gut unter einen Hut bekomme. Aber gerade bei meinem Sohn war ich oft verzweifelt. Und ich bin immer mit einem schlechten Gewissen zur Arbeit gegangen, weil ich wusste: Jetzt lasse ich mein Kind alleine. Und wer passt jetzt auf? Da habe ich auch viel Geld liegen gelassen für einen Babysitter. Und ich verdiene als Teilzeitkraft ja auch nicht die Welt.

Fehlende Flexibilität

Samstags muss ich generell arbeiten, weil es der Hauptumsatztag ist. Wenn ich mal einen Samstag frei haben will, dann muss ich das viele Wochen vorher anmelden. Sonst habe ich eigentlich nur im Urlaub am Samstag frei. Ich mache das schon so lange, dass ich mich daran gewöhnt habe. Wenn ich unter der Woche Spätschicht habe, komme ich um elf Uhr nach Hause.

Dann liegt meine Tochter schon im Bett, wir sprechen noch für ein paar Minuten über unseren Tag und dann schläft sie. Wenn ich Frühschicht habe, muss meine Tochter selbstständig aufstehen. Aber meine Kinder kennen es nicht anders und haben sich daran gewöhnt. Sie wissen, dass ich arbeiten und Geld verdienen muss. Wenn jemand alleinerziehend ist und noch genug Verwandte hat, die einspringen können, dann ist das alles nicht so schlimm.

Aber wenn das wegfällt – so wie bei mir – ist es schwer. Das war es vor allem im Alter von drei Jahren bis die Kinder alt genug sind, um sie auch mal alleine zu lassen – das sind einige Jahre. Die Kinder können krank werden, was Fehlzeiten bedeuten würde. Als Alleinerziehende ist man nicht so flexibel. Das ist einfach schwierig, wenn die Kinder klein sind.

Unterschätzte Arbeit

Früher musste ich einen Babysitter bezahlen oder schauen, dass das Kind in einem Ganztageskindergarten untergebracht wird oder im Schülerhort, um eben dem Arbeitgeber auch mehr Zeit zur Verfügung stellen zu können. An sich klappt es ja alles mit der Ganztagsschule – wenn Schule ist. Aber was soll man in den Ferien machen? Sechs Wochen Sommerferien. Das ist ein Albtraum für jede alleinerziehende Mutter. Da habe ich dann drei Wochen einen Babysitter organisiert, es blieb mir ja nichts anderes übrig.

Wenn ich nach meiner Arbeit nach Hause komme, dann habe ich ja auch keinen Feierabend. Ich muss Wäsche waschen, meinen Haushalt machen, kochen. Und eigentlich habe ich dann nur den Sonntag, wo ich mal ein bisschen langsamer machen könnte. Aber ich merke es schon gar nicht mehr, weil ich so im Trott drin bin. Ich mache das jetzt seit über 18 Jahren so mit meinem Job und der Familie. Die Arbeit von alleinerziehenden Müttern wird echt unterschätzt."