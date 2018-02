vor 6 Stunden Wiebke Wetschera Konstanz "Ich habe heute leider kein Foto für dich": Das große Topmodel-Casting bei der Fasnacht auf der Marktstätte im Video

Der Markstätte in Konstanz ist am Vormittag des Schmotzigen Dunschtig das Zentrum der Fasnachts-Feierlichkeiten. In diesem Jahr hat der SÜDKURIER seine eigene Heidi Klum in die Menge geschickt, um die Konstanzer auf ihr Topmodel-Potenzial zu testen.