Mitten im Sonnentauweg liegt ein Schlaraffenland für Tiere wie Zaunkönig, Ringelnatter, Kröte und Libelle. Denn hier finden sie Aufenthalts- und Unterschlupfmöglichkeiten und ganz viel Nahrung.

Die übliche Gartensorte, eine Kreuzung aus zwei Arten, habe für Bienen überhaupt keinen Nährwert. Anders verhält es sich mit der Kornelkirsche mit den ebenfalls gelben Blüten.

Sie macht einheimische Insekten satt. Wie wertvoll eine einzige gut ausgewählte Pflanze sein kann, macht Birgit Auer am Beispiel des schwarzen Holunders deutlich. Der Busch könne 80 Arten ernähren von der Wurzel bis zur Blattspitze.

Birgit Auer hat sich im Rahmen ihres Einsatzes beim Naturschutzbund für den Schutz von Arten und vor allem der Mauersegler mit solchen Zusammenhängen beschäftigt und bei der Gestaltung ihres Gartens reagiert.

Und weil Birgit Auer auch ein kleines Wasserbiotop geschaffen hat, ebenso Trockenmauern aus Natursteinen, Zäune aus Naturhecken und Häufen mit einheimischen Hölzern, die dort verrotten dürfen, fühlen sich hier auch Blindschleichen, Kröten und Igel wohl.

Auer spricht von einer „Lebensgemeinschaft“, die sie aus der ursprünglichen Grasöde mit Betonbecken geschaffen habe. Sei sei erfreut, wenn sie Bienen mit voll gepackten Pollensäcken fortfliegen sehe.

Sie würde sich auch freuen, wenn sich viele Nachahmer fänden. Denn die Artenvielfalt in der Natur nehme ab. Intensivlandwirtschaft und Siedlungsdruck hätten unter anderem dafür gesorgt. Naturoasen in der Stadt bekämen so eine immer größere Bedeutung.

Der Verein Naturgarten nennt es ein Netzwerk für Leben. Wer selbst keinen Garten hat, könne auch einfach einen Kasten mit Blumen anpflanzen, die Bienen ernähren, schlägt Birgit Auer vor.

Entsprechende Mischungen seien inzwischen im Handel gut zu bekommen. Aber: Es bedürfe einer Vorab-Information, und die Naturecke sei noch nicht überall üblich, berichtet Birgit Auer.

Beim Blick auf einen Garten einer örtlichen Baugenossenschaft in ihrer Umgebung sehe sie einen grünen Zaun aus immergrüner Lorbeerkirsche, die kaum einen Nährwert für Bienen habe. Da gebe es viel bessere Alternativen. Welche das sind, dazu gebe sie gerne Tipps, etwa auch bei den Tagen der offenen Gärten.

Um ihren vor Vielfalt mit einheimischen Arten strotzenden Garten zu pflegen, wende sie in der Woche vier bis fünf Stunden auf, sagt Birgit Auer.

Wer es einfacher haben wolle, setze auf Pflanzen in Kübeln oder Hochbeeten. Von den Pflanzen ihrer kleinen Grünoase profitiere auch sie. Birgit Auer ernte dort Zutaten für Kräuter und Tees, etwa Salbei, Odermennig oder Acker-Senf.

Tage der offenen Gärten

An vier Tagen öffnen Privatleute in Konstanz und Tägerwilen ihre Gärten. Nicht jeder Garten ist an jedem Aktionstag geöffnet. Die Aktionstage sind am Samstag und Sonntag, 18. und 19. Mai, Donnerstag, 23. Juni, sowie Freitag, 7. Juli. Die Öffnungszeiten sind jeweils von 15 bis 19 Uhr. Auers Garten im Sonnentauweg 45 ist nicht am 18. Mai, ansonsten aber an allen Terminen für Besucher geöffnet. Sie stellt dann zum letzten Mal ihre Grünoase öffentlich vor. Insgesamt beteiligen sich in Konstanz sieben Privatleute und die Initiative essbares Konstanz mit dem öffentlichen Beeten am Benediktinerplatz sowie in Tägerwilen zwei Privatleute. Hinter dem Aktionstag steht die Initiative Grün in Konstanz.

