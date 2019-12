Konstanz/Reichenau vor 5 Stunden

„Ich dachte, ich verschwinde einfach“: Ein junger Mann berichtet von seiner Psychose

In einer Soteria leben psychisch kranke Menschen wie in einer WG zusammen und kämpfen sich zurück in den Alltag. In unserer SÜDKURIER-Serie über das Zentrum für Psychiatrie Reichenau widmen wir uns dem Konzept.