Wenn es um Holzhäuser geht, denken viele an Bauernhöfe im Schwarzwald oder eine Hütte in den Alpen. Doch auch im städtischen Umfeld wird mit dem wiederentdeckten Baustoff Holz experimentiert. In Berlin wurde schon vor mehr als zehn Jahren das erste deutsche Stadthaus ganz aus Holz errichtet, in Wien entsteht gerade das höchste Holzhaus der Welt mit 24 Etagen. Im Freiburger Stadtteil Haslach sollen sechs viergeschossige Wohngebäude komplett aus Holz gebaut werden.

Auch in Konstanz wird ein alter Baustoff gerade wiederentdeckt

Stefan Krötsch ist Professor für Architektur an der HTWG in Konstanz und hat an dem Fachbuch „Atlas mehrgeschossiger Holzbau“ mitgeschrieben. Er sagt: "Konstanz verfügt über eine lange Tradition des urbanen Bauens mit Holz, das man aber nicht auf den ersten Blick erkennt." | Bild: privat

Architektur-Professor Stefan Krötsch verweist auf die mittelalterliche Altstadt, in der noch viele Fachwerkbauten – sichtbar oder unsichtbar hinter einer Putzschicht – erhalten sind. Lange Zeit wurde mit Holz gebaut, bis das rustikale Material im 20. Jahrhundert zum Inbegriff bäuerlicher Rückständigkeit verkam. Stahl, Glas, Beton waren dann angesagt.

„Momentan bauen wir oft sehr billig und überlassen einen guten Teil der Kosten unseren Enkeln.“ Stefan Krötsch

Wir nehmen Sie mit ins Innere eines Konstanzer Holzhauses

Maria Kollmann lächelt und schließt die Tür zu einem Mehrfamilienhaus in der Kamorstraße auf, das gerade mit dem baden-württembergischen Holzbaupreis ausgezeichnet wurde.

Bild: Hanser, Oliver

"Stahl oder Beton werden Sie hier nicht finden", sagt sie. Der Bau in der Kamorstraße in Petershausen ist ästhetisch weit entfernt von den quadratischen, grauen Neubauten mit Flachdächern, die an anderen Ecken der Stadt schon oft für hitzige Diskussion gesorgt haben. So sieht er von außen aus:

Bild: Hella Wolff-Seybold

...und so von innen. Die Küche:

Bild: Hanser, Oliver

Der Wohn- und Essbereich:

Bild: Hanser, Oliver

Der ausgebaute Dachstuhl:

Bild: Hanser, Oliver

Das Gebäude ist in kompletter Vollholz-Bauweise errichtet – Außenwände, Dach, Böden, Innenwände. Auch der Balkon hat einen Holzboden – in diesem Fall sogar mit ein bisschen Seesicht.

Bild: Hanser, Oliver

"Holz hat viele Vorteile", sagt Kollmann. "Es trägt gut, dämmt natürlich, reguliert Feuchtigkeit". Und: Holz wächst nach, während Sand, unverzichtbar zur Herstellung von Zement, rar wird. Zudem wiegt Holz wenig – ein Fünftel bis ein Drittel weniger als konventionelle Gebäude.

Aufruf Wie wohnt Konstanz? Laden Sie uns zu sich nach Hause ein! "So wohnt Konstanz" wollen wir Menschen begleiten, die uns und den Lesern ihre Wohnung oder ihr Haus zeigen möchten. Warum leben Sie gerne hier? Welche Besonderheiten hat das Haus oder die Wohngemeinschaft, wo gibt es vielleicht auch Probleme? Schreiben Sie uns – ganz unverbindlich:

konstanz.redaktion@suedkurier.de Von der schiefen Ein-Zimmer-Wohnung in der Niederburg über die Fünfer-WG in Petrshausen bis zum stillvollen Penthouse am See: Für unsere neue Seriewollen wir Menschen begleiten, die uns und den Lesern ihre Wohnung oder ihr Haus zeigen möchten. Warum leben Sie gerne hier? Welche Besonderheiten hat das Haus oder die Wohngemeinschaft, wo gibt es vielleicht auch Probleme?

Damit eignet sich der Baustoff nicht nur für Aufstockungen, sondern auch für Gebäude mit schlecht tragfähigem Untergrund, der gerade in Konstanz oft ein Problem ist. Weil Holz leichter ist, werden große Bauteile wie Wände oder neuerdings auch ganze Räume, sogenannte Raumzellen, in der Zimmerei vorgefertigt und auf der Baustelle in kürzester Zeit zusammen gebaut, berichtet Stefan Krötsch. Das bedeutet: Die Bauzeit verkürzt sich – was auch für Lärm- und staubgeplagte Nachbarn ein Vorteil ist.

Trotz dieser Vorteile und einer langen Tradition: In der Breite ist die Holzbauweise längst nicht angekommen

Von einem Trend sei mit Blick auf die Bauanträge jedenfalls kaum zu sprechen, berichtet das städtische Baurechtsamt. Und auch bei öffentlichen Bauten wird lieber auf Massivbauweise gesetzt. Die Gemeinschaftsschule und die angrenzende Turnhalle in Petershausen etwa haben lediglich eine Holzverkleidung.

Eine Geschmacksfrage beim Thema Holzbau ist aber gerade auch die Fassade. Wenn sie unbehandelt ist, wird sie mit der Zeit grau. "Das ist wie mit der Haarfarbe", sagt Maria Kollmann. "Würde keiner färben, wären alle grau – und keiner würde herausstechen". Weil ihr Holzhaus aber nun mal in einer Villengegend steht, hat auch sie zum Pinsel gegriffen. Das Tannenholz an der Außenfassade ist weiß lasiert. Kollmann nennt das in bester Architektensprache einen "Tribut an die Umgebung".

Zudem stellt die Holzbauweise nicht nur hohe Anforderungen an die Konstruktion – sondern auch an die Kostenkalkulation. Wenn beim Bau nicht nach höchsten Qualitätsstandards gebaut wird, kann das zu vergleichsweise großen Folgeschäden führen.

Sind Holzhäuser also ein Luxus für die, die es sich leisten können?

"Vielleicht kann man die Frage anders formulieren", entgegnet Stefan Krötsch. "Wer trägt die Kosten, wenn wir heute billig bauen? Der Bauträger baut und verkauft, der Eigentümer trägt für den Unterhalt und später die Entsorgung die Kosten, die vorher gespart wurden." Krötsch ist überzeugt, dass der Holzbau kein Luxussegment ist, selbst wenn Holzbauten heute noch teurer sind als konventionelle Gebäude niedriger Qualität. Im Schnitt liege der Mehrpreis bei etwa sechs Prozent.