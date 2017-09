Konstanz / Kreuzlingen Holi-Festival-Verlosung: Das sind die Gewinner

Bunt, bunter, Holi: Das Fest der Farben macht am 1. August Station in der Kreuzlinger Bodensee-Arena. Wir haben Karten für das Hauptevent und das spezielle Angebot für Familien verlost. Jetzt stehen die Gewinner fest.

Nähere Infos auf den Seiten des Veranstalters.

Seit einigen Jahren schwappt auch über Deutschland die Holi-Welle. Dabei gehört das ursprünglich aus Indien stammende Fest der Farben, bei dem Menschen gemeinsam Farbbeutel mit speziellem Pulver in die Luft werfen, zu den ältesten Festen der Welt. Damit wird traditionell in Indien der Frühling begrüßt.Am Samstag, den 1. August 2015, kommt das Holi-Festival nach Kreuzlingen in die Bodensee-Arena. Dort gibt es laut Veranstalter eine überdachte Fläche und eine Outdoorfläche mit Musik, eine Trampolin & Fun Area, einen Food Market sowie eine After Party ab 21 Uhr . Wir verlosen 5x2 Karten, inklusive jeweils fünf Farbbeuteln für das Haupt-Event von 14 bis 24 Uhr (Eintritt ab 16 Jahren) sowie fünf Karten für das speziell für Familien mit Kindern konzipierte "Family & Kids"-Angebot von 10 bis 13 Uhr (dieses Paket beinhaltet den Eintritt für zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder, inklusive fünf Farbbeuteln und einem 20 Euro Verzehrgutschein).Wer auf Nummer sicher gehen und sich Karten zum 20 Prozent vergünstigten Preis sichern will, gelangt über folgende Links zum Veranstalter:Für das Hauptevent: holifestival.de/suedkurierFamily&Kids: holifestival.de/suedkurier-familieMichael Hahn aus StockachTim Miersch aus Hohentengen am HochrheinRüdiger Tulowitzki aus NeussTimm Korsch aus UnterkirnachOtto Groebner aus BalingenIngrid Clajus aus DonaueschingenNorbert Derksen aus MeersburgHarald Stenzel aus KonstanzLioba Seywald aus SchliengenGerd Hupperich aus Stockach