Konstanz vor 1 Stunde

Hohe Kosten für die Beerdigung: Die Familie des Brandopfers aus der Bücklestraße bittet um Hilfe

Beim Brand in der Nacht auf Aschermittwoch ist in Petershausen ein 23-Jähriger ums Leben gekommen. Nun hat sich dessen Familie mit der Bitte um Unterstützung an den SÜDKURIER gewandt. Wir erklären, wie Sie der Familie helfen können.