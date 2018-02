Konstanz Ho Narro! Konstanzer Fasnachtslegende Kurt Köberlin erklärt die fünfte Jahreszeit für Neigschmeckte

SÜDKURIER-Volontärin Wiebke Wetschera aus Hannover steht kurz vor ihrer ersten Fasnacht. Kurt Köberlin erklärt, worauf es dabei ankommt.

Ich habe gehört, Sie kennen sich bei der Konstanzer Fasnacht ziemlich gut aus.

Ich bin Kurt Köberlin. Bei der Fasnacht duzen wir uns. Deswegen bin ich für Dich Kurtle.

Fasching, Karneval, Fasnacht. Was ist denn nun die richtige Bezeichnung für die Konstanzer Feierlichkeiten?

Also wir sagen Fasnacht. Oder Fasnet. Und – das möchte ich auch dazusagen – Karneval und Fasching darf man auch sagen, nur halt nicht so laut.

Das ist aber die schwäbisch-alemannische Fasnacht?

Das ist schwäbisch-alemannische Fasnacht, im kleineren Teil, weil die Konstanzer Fasnacht ist der größere Teil. Genau genommen sind es nur die Blätzlebuebe, die in der schwäbisch-alemannischen Narrenvereinigung drin sind. Wobei jetzt die Konstanzer Hansele als Anwartschaft oder Aspiranten auch noch aufgenommen worden sind, weil sie eben ein altes Kostüm wieder entdeckt haben, das es früher mal gegeben hat. Aber sonst haben alle anderen Fasnachtsgesellschaften mit dem Verband nichts zu tun.

Die haben dann ihre ganz eigene Fasnacht hier, oder?

Ja. Die Konstanzer Fasnacht, sag ich jetzt mal so.

Was würdest Du sagen, ist das Besondere an der Konstanzer Fasnacht?

Auf alle Fälle die Vielfalt. Was wir in Konstanz alles haben an Figuren, an Aktivitäten, das ist einmalig. Also wir sind in Konstanz europaweit, ich würde fast sagen weltweit, die einzige Stadt mit so vielen Narrenvereinigungen. Bei den meisten hat man nur eine Gesellschaft und dann vielleicht zwei, drei Untergruppen und dann ist Feierabend.

Wie viele Vereine gibt es denn hier?

Als ich 1957 mit der Fasnacht angefangen habe, da hat es höchstens zwölf Vereine gegeben. Aber Konstanz war schon immer bekannt als Vereins-Narrenstadt, andere Städte haben nur eine Zunft und verschiedene Abteilungen, aber Konstanz hat eben verschiedene Gesellschaften. Und aus Zünften sind wieder Narrengesellschaften entstanden oder in einem Stadtteil ohne Gesellschaft, hat man dort auch eine gegründet. So war es zum Beispiel in Wollmatingen draußen, da waren zuerst die Giraffen, und die Fürstenbergler sind aber ein eigener Stadtteil, deswegen haben sie extra für sich einen Narrenverein gegründet. Die älteste Gesellschaft sind die Elefanten.

Laufen die bei dem Umzug dann einfach durch die Stadt?

Nein. Jede Gesellschaft hat ihr eigenes Programm, wobei das bei sagen wir mal 90 Prozent gleich abläuft. Das bedeutet: Am Morgen um halb fünf spätestens aufstehen und um sechs Uhr ist dann Wecken.

An welchem Tag ist das?

Am Donnerstag, also am Schmotzigen Dunschtig. Das ist der heilige Tag. An dem Tag werden diejenigen, die frisch kommen und meinen, sie können in Konstanz einen Stadtrundgang machen, eines Besseren belehrt. Wenn ich jetzt aus meiner Kindheit spreche, da ist mein Vater um halb fünf aufgestanden und hat mich geweckt und dann ist man zu dem vereinbarten Treffpunkt gegangen. Da ist dann der Fanfarenzug gekommen und die ganzen Maskenträger und der Narrenrat in Nachthemden und haben dann stadtteilmäßig geweckt. Zuerst zum Beispiel durch die Niederburg, da haben viele Narrenräte gewohnt. Dabei hat jeder immer einen Schnaps gekriegt und so hat es dann schon manche gegeben, die haben das Zwölferläuten nicht mehr mitgekriegt. Die mussten dann am Mittag ein Schläfle machen und sind erst am Abend wieder mitgelaufen.

Muss ich mich dann auch darauf einstellen, dass ich morgens um fünf wach bin?

Sicher, wenn Du zum Beispiel im Paradies wohnst, wirst Du zwangsläufig vom Fanfarenzug geweckt. Jeder Verein hat da sein eigenes Programm. Und nach dem normalen Durchlauf sind wir in die Schule gegangen und haben warten müssen, bis irgendwo ein Fanfarenzug kommt, um uns zu befreien. Das war damals bei uns eben die Niederburg und da haben wir mit plattgedrückter Nase am Fenster gestanden – so lange bis man sie gehört hat. Und die Niederburg macht dann zum Beispiel noch die Stadtübernahme. Die ist zum ersten Mal 1948 gemacht worden und da war mein Vater dabei. Da geht man ins Rathaus rauf, trinkt ein Gläsle Wein und wartet bis die Herrschaften sagen: Jetzt wird wieder weitermarschiert. Mittlerweile ist das ein richtiges Event geworden, denn die Stadt wird nicht kampflos übergeben, sondern die wehren sich.

Machen denn alle Vereine Straßenfasnacht oder gibt es auch andere Arten?

Es gibt Narrenzünfte, die machen nur Straßenfasnacht, wie zum Beispiel die Blätzlebuebe, die sind nur auf der Straße, während die Kameler, Niederbürgler, Giraffen, Fürstenbergler und Hofpeter bunte Abende haben. Also es gibt Straßenfasnacht und Saalfasnacht. Normal geht es am 11. November los für diejenigen, die eine Saalfasnacht machen. Und dann gibt es die andere Abteilung, die schwäbisch alemannische, die beginnt am Dreikönigstag, dem 6. Januar.

Muss ich mich bei der Straßenfasnacht verkleiden?

Es ist ratsam und gehört einfach dazu.

Bin ich da frei in meiner Kostümwahl?

Da kannst Du machen, was Du willst. Du kannst als Zombie gehen, Du kannst als Clown gehen. Nur nicht nackt. Da fällst Du wieder auf.

Was sage ich, wenn ich andere Verkleidete sehe?

Ho Narro.

Was soll das bedeuten?

Das ist ein Begrüßungswort unter Narren. Die einen sagen Narri Narro, die anderen bloß Narro. Wir sagen halt Ho Narro. Und früher hat man nur einmal Ho Narro gesagt, aber jetzt ist es Usus, dass man dreimal Ho Narro sagt und winkt wie ein Kölner. Das ist das Neuere. Aber früher hat man einfach gesagt: "Ho Narro" und dann war der Käse gegessen.

Gibt es noch andere Ausrufe, die ich als Anfänger kennen muss?

Ja, es gibt dann noch einige Narrensprüchle. Das Narro Narro siebe siebe, hoorig isch die Katz, borschtig isch die Sau. In de Hüetlinschtroß am Eck.

Wann sage ich die?

Überwiegend bei den Kinderbällen. Ich hab jetzt eine kleine Enkelin, die kommt am Morgen zum Frühstück und dann fängt sie schon an und sagt: „Du Opa, in de Hüetlinstroß am Eck, do wohnt de Vögelebeck,

der hängt sei Arsch zum Fenschter naus, mer mont es wär en Weck...“ Den Kinderball habe ich jetzt 35 Jahre gemacht und wenn Du mit den Kindern da oben auf der Bühne bist und du willst mit denen schwätzen, da hab ich manchmal glasige Augen gekriegt, weil manche das so toll rübergebracht haben. Und der Ursprung ist Narro Narro siebe siebe. Das ist der Hauptspruch der Konstanzer. Nach einem Auftritt wird immer gesagt „Der Konstanzer Fasnacht ein dreifach kräftiges Ho Narro!“

Das ist ja ganz schön kompliziert. Aber so viel Zeit habe ich nicht mehr bis Fasnacht. Muss ich da noch etwas Wichtiges beachten?

Auf alle Fälle schon mal mitbringen: Gute Laune und ein wenig Spaß am Feiern. Mit dem Alkohol nicht übertreiben und gut essen. Ich habe mal einen guten Rat bekommen: Am Morgen auf nüchternen Magen einen Teelöffel Öl. Weil der Alkohol nachher obendrauf schwimmen würde.

Oh Gott. Das klingt aber nicht lecker.

Meine Eltern haben mir früher immer einen Spruch für das Fasnachtsleben mitgegeben: Man geht zusammen fort und kommt wieder zusammen heim. Aber was zwischendrin ist, das hat jeder für sich machen können.

Muss ich mich jetzt vorher schon informieren, wo ich hingehen will?

Es sind teilweise immer noch die gleichen Anlaufstationen wie früher. Also alles, was in der Innenstadt ist, da treibt man sich halt rum und dann fliegt man mal in so eine Weinstube rein. Und am Schönsten ist es, wenn es eng ist. Zu eng darf es aber nicht sein: Wenn Du in einer Weinstube in der vierten Reihe stehst, ein Viertele bestellst und hast hinten, wenn du es trinken willst, bloß noch ein Achtele, dann ist es nicht gut. Also, Du musst schon gucken, dass Du ein wenig Platz um dich rum hast.

Wie verbringst Du deine Fasnacht? Bist Du immer noch mittendrin?

Also bis vor zwei Jahren war ich noch mittendrin. Aber jetzt, wo ich mal aufgehört habe, habe ich gesagt, ich mache einen Schritt zurück. Jetzt mach ich die sogenannte Enkele-Fasnacht, deshalb gehe ich mit meiner Enkelin mal zum Narrenbaumsetzen, wo ich noch nie war. Also ich mach schon mit, aber in der zweiten Reihe. Da bleibt alles beim Alten mehr oder weniger. Also ich gehe zum Narrenkonzert, zum Butzenlauf, zum Fasnachtsumzug und eben zum Narrenbaum setzen.

Hast Du einen Tipp für mich, was ich bei meiner ersten Fasnacht unbedingt machen sollte?

Da würde ich mich auf alle Fälle darauf einstellen, ab fünf Uhr wach zu sein. Also nicht gerade am Fenster hocken und warten bis sie kommen, aber nicht erschrecken, wenn es plötzlich laut wird. Also Du musst den Tag früh anfangen. So gegen halb zehn kannst Du dann in Richtung Stadt gehen.

Aber wenn der Donnerstag überstanden ist, habe ich meine erste Fasnacht geschafft?

Der Donnerstag ist der Haupttag. Wenn der rum ist, ist man dann auch geschafft. Du gehst dort hin, dann triffst Du viele Leute, hältst ein Schwätzle, dann ist da Programm. Am Schmotzigen Dunschtig sind wir mittags auf dem Augustinerplatz, da sind dann auch Vorführungen. Dieses Jahr macht jetzt der SÜDKURIER auf der Marktstätte ein Programm und wir Kameler machen auf dem Augustinerplatz was. Da kann man auch rumlaufen. Aber in den Stadtteilen selber ist nicht mehr so viel los, weil alle in die Stadt gehen.

Dann sage ich am Donnerstag einfach immer „Ho Narro!“ und mir kann nichts passieren?

Ho Narro sagen, mit einem närrischen, fröhlichen Auge durchlaufen und nicht alles ganz so ernst nehmen.

Fragen: Wiebke Wetschera

Zur Person

Der gebürtige Konstanzer Kurt „Kurtle“ Köberlin ist in einer Narrenfamilie geboren: Mit seinem Start in die Schulzeit kam er 1957 zur Narrenvereinigung Niederburg, wo auch seine Eltern Mitglieder waren. Nach acht Jahren wechselte er zum Fanfarenzug der Narrengesellschaft Kamelia Paradies. Seit 53 Jahren ist er dort Mitglied. 1970 hat Köberlin das Amt des Narrenrats übernommen, das er 42 Jahren lang innehatte. Mittlerweile ist der heute 67-Jährige in Pension.