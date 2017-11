vor 3 Stunden sk Konstanz Hitlergruß und rechte Parolen: Polizei ermittelt gegen 37-jährigen Randalierer

Ein 37-jähriger Mann steht im Verdacht, am Donnerstagabend in einer Gaststätte in der Oberen Laube und in der Sigismundstraße antisemitische Parolen gerufen und den Hitlergruß gezeigt zu haben.