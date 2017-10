Konstanz Hilfe, mein Kind studiert: Was Eltern von Erstsemestern wissen sollten

Wenn der Nachwuchs flügge wird und zum ersten Mal das heimische Nest verlässt, macht das oft weniger den jungen Erwachsenen, als ihren Eltern Sorgen. Wird sich mein Kind zurechtfinden? Wo findet es vor Ort alles, was es braucht? Und: Wie kann ich selbst unterstützend eingreifen? Wir haben eine Hilfestellung für die Eltern von Erstsemestern zusammengestellt.

Mehr als 15.000 junge Menschen haben im vergangenen Semester in Konstanz an Uni und Hochschule studiert. Jetzt werden es wieder einige mehr sein: An der HTWG haben die ersten Vorlesungen bereits begonnen, an der Uni starten die Vorlesungen am 23. Oktober. Aber nicht nur die neuen Erstsemester erwarten gespannt den Studienbeginn. Auch viele Mütter und Väter machen sich Gedanken darüber, wie das eigene Kind den Start in den neuen Lebensabschnitt meistern wird.



Wie teuer wird das Studentenleben in Konstanz? Welche Versicherungen sind für junge Leute wichtig? Und wie sicher ist es eigentlich in der Stadt am Bodensee? Das sind nur einige Fragen, die Eltern von angehenden Erstsemestern umtreiben. Wir haben Infos zusammengetragen, die Ihnen dabei helfen, Ihr Kind vor dem Unistart zu unterstützen.



Was nach dem Umzug zu klären ist

Kaum ist der Umzug geschafft, ist es Zeit, sich um jede Menge formelle Dinge zu kümmern. Von der Anmeldung auf dem Bürgerbüro bis hin zu Abfall- und Rundfunkgebühren gilt es einiges zu regeln. Wir erklären, wie's geht.



Stichwort Versicherung: Das könnte wichtig werden

Versicherungsangebote gibt es wie Sand am Meer. Aber welche Versicherungen sind für Studenten tatsächlich sinnvoll? Wir haben die wichtigsten fünf aufgelistet.



Finanzen: Spartipps für Studenten

Konstanz mag spannend, schön und abwechslungsreich sein – billig ist es nicht. Zum Glück gibt es aber gerade für Studenten viele Rabatte und Ermäßigung. Wir haben nachgeforscht, welche Vergünstigungen Ihr Kind wo geltend machen kann.

Was man über Konstanz wissen muss

Ihr Kind ist noch komplett neu in Konstanz? Wir haben die Stadt von allen Seiten erkundet und verraten, wo es am schönsten ist.



Thema Sicherheit: Darauf muss in Konstanz geachtet werden

Wie sicher ist es am Bodensee? Im vergangenen Jahr gab es weniger Diebstähle und weniger Wohnungseinbrüche. Bei Betrachtung der Summe der Straftaten wird deutlich, dass sich die Sicherheitslage zum Vohrjahr kaum verändert hat. Hier lesen Sie eine ausführliche Auswertung der letzten Kriminalstatistik.



Besuch in der Heimat: Wie mein Kind sicher und schnell nach Hause kommt

Fernbus, Mitfahrgelegenheit, Zug oder Schiff: Auch, wenn das eigene Kind kein Auto hat, gibt es viele Wege, die zurück in die Heimat führen. Hier erfahren Sie, mit welchen Fortbewegungsmittel, es sich am schnellsten und günstigsten von Konstanz aus verreisen lässt.