Pira Parkett hat bereits für etliche namhafte Konstanzer Unternehmen Aufträge ausgeführt. Lulzim Pira zählt auf: Im Pano an der Markstätte massive Tafelparkett, quadratische Platten mit einer Seitenlänge von 98,5 Zentimeter. „Das ist ein besonderer Boden“, schwärmt er; verschiedene Bodenbeläge im Steigenberger Inselhotel; Linoleum im Sea Life Centre; im Brigantinus sowohl Parkett als auch Design-Belag und in Wohnhäusern von Doser und Partner im Gebiet Alemannen-/Markgrafen-/Klingenbergstraße verlegten sie Landhausdielen und gestalteten die Treppen komplett mit Design-Belägen.

Neben den verschiedensten Holzarten und -zuschnitten verarbeitet Pira Parkett die verschiedensten Bodenbeläge: unter anderem Massiv- und Fertigparkett, Teppiche, Design-Beläge und sogar Kautschuk. Neben Neubauten übernimmt das Unternehmen auch Sanierungen. „Wir machen auch viele Treppenhäuser, schleifen sie ab und dann lackieren oder versiegeln wir sie; auch in denkmalgeschützten Gebäuden“, berichtet Lulzim Pira.

In seinen vielen Berufsjahren hat er schon manche Herausforderung und Überraschung erfahren – insbesondere in der Konstanzer Altstadt „Da gibt es viele alte Häuser. Da gibt es keinen waagrechten Boden. Immer wieder müssen wir einen begradigen“, berichtet er. „Dort gibt es auch viele Landhausdielen, die lange unter Teppichen verborgen waren, die wir dann wieder auf neunen Glanz bringen. Viele Leute rufen an und wollen, dass wir das vorhandene Laminat herausreißen um dann einen Parkett zu verlegen. Dann kommt da plötzlich ein richtig guter Boden zum Vorschein“, erzählt Pira.

„Ich wollte nicht schummeln und mit einem deutschen Namen nach außen hin auftreten. Am Telefon hätte man meinen Akzent sofort bemerkt“, erzählt Pira. Trotzdem habe er heute noch einen guten Kontakt zu seinem ehemaligen Chef, bekräftigte er. Dass er sich in Konstanz mit „Pira Parkett“ selbstständig gemacht hat, ist jetzt 20 Jahre her.

In seinem Beruf hat Lulzim Pira im Jahr 1992 zu arbeiten begonnen. Seine Lehre machte er in Oberteuringen. Den Betrieb seines damaligen Chefs hätte er übernehmen können. Aber er wollte lieber einen Betrieb unter seinem eigenen Namen führen.

Lulzim Pira liebt Holz. „Ich bin ein Holzwurm. Naturholz ist mein Lieblingsboden. So schön wie Eiche ist keiner. Wenn ich zwei Wochen lang keinen Eichenstaub in die Nase bekomme, dann bin ich verloren“, sagt der Bodenleger nachdrücklich.

Die Kürzel AGS und ACS stehen für Allround Garden Service und Allround Cleaning Service. Unter diesen Kürzeln bietet Geschäftsführer Marcus Hess Dienstleistungen rund um Garten- und Landschaftsbau sowie Hausmeisterdienste an. Kommendes Jahr will er expandieren und seinen Personalstamm erweitern.

„Daher suche ich zusätzliche Mitarbeiter. Wer im Garten- und Landschaftsbau mitarbeiten möchte, muss Erfahrung mitbringen und am besten die entsprechende Ausbildung haben. Am liebsten wäre es mir, wenn der Beruf erlernt wurde. Im Hausmeisterservice sind ein Führerschein und Freude an der Arbeit die Grundvoraussetzungen“, erklärt Hess.

„Ich bin gelernter Landschaftsgärtner und übe den Beruf seit über 30 Jahren aus. Ich habe einen sehr strengen Lehrherrn gehabt. Das kommt mir heute zu Gute. Insgesamt sind wir zehn Leute, dazu haben wir noch Leute auf Abruf“, ergänzt der Geschäftsführer. AGS gibt es bereits seit 16 Jahren in Konstanz „Aber wir stehen erst seit zwei Jahren im Telefonbuch und haben seither Beschriftungen auf den Autos. Bis dahin haben wir nur auf Empfehlung gearbeitet“, berichtet Hess.

„Für unsere Kunden bieten wir Rund-um-sorglos-Pakete an. Wir legen sehr viel Wert auf Qualität bei der Arbeit. Kundenzufriedenheit zeichnet uns aus. Kunden, die wir schon vor 16 Jahren hatten, haben wir heute noch. Der Umgang mit den Mitarbeitern ist sehr familiär, sodass es eine angenehme Arbeitsatmosphäre gibt. Arbeitsfreude ist wichtig. Jeder soll jeden so behandeln, wir er gerne selbst behandelt werden möchte“, erzählt Marcus Hess von seiner Einstellung.

Bei den Projekten gibt es für ihn keine Einschränkungen. „Wir haben schon Projekte in jeder Dimension ausgeführt. Für uns gibt es nichts zu großes und nichts zu kleines“, sagt er selbstbewusst. Dass Garten- und Landschaftsbau und Hausmeisterdienste gut zusammenpassen, erklärt Hess so: „Unser Angebot zielt darauf ab, alles aus einer Hand anzubieten. Es liegt im Trend, einen einzigen Ansprechpartner zu haben, der sich um das komplette Objekt kümmert“.

Im Garten- und Landschaftsbau übernimmt AGS alle Arbeiten im Außenbereich wie Pflege, Neugestaltung und Umgestaltung. „Ich lege sehr viel Wert auf Beratung. Der Kunde soll verstehen, warum wir etwas machen und warum eine Sache sinnvoll ist. Ich nehme mir dafür Zeit. Nicht schnell-schnell und einfach so hingehudelt. Unsere Arbeiten werden fachgerecht ausgeführt. Die Wünsche des Kunden stehen bei uns an erster Stelle“, betont Marcus Hess. „Ich arbeite sehr viel mit Natursteinen. Das mache ich schon mein ganzes Leben lang. Außerdem ist Beton manchmal teurer als Naturstein. In Außenbereichen finde ich Natursteine schöner, denn Beton gibt es schon genug“, ergänzt er.

„Seit diesem Jahr bieten wir im Gartenbau Pflanzwände an. Wir installieren auch automatische Bewässerungsanlagen. Der Kunde muss sich um nichts mehr kümmern“, berichtet Hess. „Fallen in handwerklichen Bereichen Montagearbeiten an, dann machen wir das selbstverständlich mit“, verweist er auf eine weitere Besonderheit seines Unternehmens. Noch etwas ist ihm wichtig bezüglich der Hausmeisterdienstleistungen: „Bei uns gibt es keine runden Ecken. Da sind wir sehr hinterher.“