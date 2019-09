Jetzt soll es also noch ein Verkehrswendebündnis geben. Neben dem Klimanotstand, den Freitagsdemonstrierern und den steten Bemühungen der Verwaltung, den Verkehr in sinnvollere Bahnen zu lenken. Die Vielfalt an Aktivitäten, die im Klimaschutz entstanden sind, kann jeden Bürger überfordern. Ob also das zu gründende Bündnis einen Beitrag zur Verkehrspolitik leisten wird, bleibt abzuwarten.

Etwas anderes wird aber deutlich beim Blick auf die Bemühungen der Stadt, steuernd einzugreifen. Es fehlt nicht an Absichtserklärungen. Schon 2007 beschließen Verwaltung und Gemeinderat mit dem Masterplan Mobilität, den Autoverkehr in Konstanz zu reduzieren. Und zwar um 30 Prozent. Seither wurden Fahrradstraßen ausgewiesen und Anwohnerparkausweise eingeführt, anerkannte Maßnahmen, die irgendwann zum Ziel führen sollten. Aber wann eigentlich? Nirgends legt die Stadt das Ziel fest, zu welchem Zeitpunkt die Konstanzer 30 Prozent weniger Autoverkehr verursachen sollen. 2020? 2023? Oder 2032?

Ohne Zwischenüberprüfung ist es unklar, ob die Maßnahmen wirken

Zu Beginn, also 2007, wurde einmal erhoben, mit welchem Verkehrsmittel die Konstanzer sich fortbewegen. 2018 folgt dann die zweite Erhebung, Zahlen liegen noch nicht vor. Wie aber sollen Verkehrsplaner in der Zwischenzeit wissen, ob sie auf dem richtigen Weg sind? Wer hat sich um eine Zwischenbilanz gekümmert? Was ist mit der Tatsache, dass die Zahl der neu angemeldeten Autos steigt? Es gibt eine Fahrradzählstelle, Autos aber werden nirgends gezählt. Es ist müßig, darauf zu verweisen, dass die Schweizer Stadt Basel systematischer an das Thema herangegangen ist. In Konstanz wird man präziser werden müssen, wenn die Stadt ihre Klimaschutzziele erreichen will. Ziele sind in der Vergangenheit reichlich formuliert worden. Es wäre an der Zeit, sie mit mehr Nachdruck umzusetzen. Vielleicht braucht es dafür doch noch ein Bündnis, das Druck macht.

