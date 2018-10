Ernst Redl galt schon als Mann der Tat, als er noch Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer war – von April 1963 bis Januar 1996. Heute, mit fast 85 Jahren, packt er nach wie vor an und kann nichts weniger leiden, als Aufgaben auf die lange Bank zu schieben.

Seit einigen Jahren läuft er fast jeden Morgen seine Runden im Lorettowald. Als die Fitnessgeräte im vergangenen Jahr abgebaut wurden, setzte er sich für die Erneuerung ein und sammelte Geld. Nun hat er die nächsten Projekte in seinem so geliebten Stadtwald auf eigene Faust umgesetzt.

"Es sah richtig übel aus"

Seit vielen Jahren war die altehrwürdige Friedrichsbank in einem erbärmlichen Zustand. Hier wurden bei Mondschein in lauen Sommernächten die Grundlagen für so manche Konstanzer Liebe gelegt. Bis vor kurzem war sie geprägt von Graffiti und Schmierereien, überall Zigarettenkippen und Müll. Die kleinen Mauern und Treppen, die von der Beethovenstraße die paar Meter hinauf zu ihr führten, waren verwildert und zeigten längst Risse.

Niemand fühlte sich offenbar zuständig für Pflege und Instandsetzung. „Es sah richtig übel aus“, erzählt Pensionär Ernst Redl, der nur einen Steinwurf entfernt wohnt. „Ich kenne die Friedrichsbank eigentlich nur in diesem Zustand.“

Spitalstiftung wusste nichts vom Zustand

Und doch ist das historische Bauwerk, das 1907 zu Ehren des gleichnamigen Großherzogs errichtet worden ist, seit Jahrzehnten ein beliebter Treffpunkt für Waldläufer oder Spaziergänger. „Irgendwann haben wir uns entschlossen, die Sanierung und Renovierung der Bank voranzutreiben“, erzählt Konrad Frommer, ein Freund von Ernst Redl und ebenfalls Rentner. „Die Stadt wollte von nichts wissen. Also haben wir uns an den Besitzer des Lorettowaldes gewendet – an die Spitalstiftung.“

Der technische Leiter Jürgen Schmidt hörte da zum ersten Mal vom maroden Zustand der Bank, zusammen mit dem Stiftungsdirektor versprach er aber, für Abhilfe zu sorgen. „Wir haben sofort der Idee zugestimmt, da wir als Eigentümer ja verantwortlich sind dafür“, sagt Jürgen Schmidt. Graffiti und Schmierereien wurden so gut wie möglich professionell entfernt, dazu das Mauerwerk frostsicher abgedichtet.

Nächstes Projekt: Verdreckte Schilder

Doch Ernst Redl hatte noch lange nicht genug. Die kaum mehr sichtbaren Schilder im Lorettowald waren ihm längst ein Dorn im Auge. Er schrieb mehrere Mails an die Stadtverwaltung – bekam aber keine Antwort. Der Grund: Einmal war die Adresse falsch, ein anderes Mal kam schlicht keine Reaktion.

Ernst Redl putzt ein verdrecktes Schild im Lorettowald. | Bild: privat

"Es kann sein, dass das im Einzelfall passiert", wie Rathaussprecher Walter Rügert auf SÜDKURIER-Nachfrage erklärt. "Das ist aber keine Absicht. Wir können uns das auch nicht erklären. Normalerweise bekommt der Absender sofort eine Bestätigungsmail mit der Nachricht, dass wir uns darum kümmern."

Neuer, alter Glanz: Auch dieses Schild war im Sommer kaum mehr sichtbar. Ernst Redl hat es auf eigene Faust geputzt. | Bild: Schuler, Andreas

Ernst Redl, wie gesagt ein Mann der Tat, machte sich also ohne Unterstützung der Stadt mit Eimer, Trittleiter und Waschlappen auf den Weg in den Wald – und putzte einige Schilder.

Vorher. | Bild: privat

"Es musste ja etwas passieren", erzählt er lächelnd. "Die Schilder reinigen sich ja nicht von alleine. Der Zustand war desaströs und für eine Stadt wie Konstanz nicht angemessen."

Nachher. | Bild: Schuler, Andreas

Immerhin versprach Walter Rügert, dass Anja Risse, Leiterin des Bürgeramtes der Stadt Konstanz, sich des Falles annehmen werde. Und für Ernst Redl hat er lobende Worte parat: "Dass die Bürger auf eigene Faust für Sauberkeit sorgen, ist vorbildlich. Dafür gilt ihnen unser herzlicher Dank."

