Das Leben ist ein stetiger Kreislauf. Beispiele gefällig? Ihre Hochphase hatte die Schlaghose in den 1960er- und 1970er-Jahren an Hippiebeinen, ehe sie in der Technoszene der Neunziger eine Renaissance erlebte. Der auf Ballbesitz beruhende „Totale Fußball“ wurde von der niederländischen Nationalelf in den Siebzigern salonfähig gemacht, ehe er vor einigen Jahren, „Tiki-Taka“ genannt, in Spanien und dort im Speziellen beim FC Barcelona wieder erfolgreich praktiziert wurde. Wer sich um die Jahrtausendwende noch über Schnurrbärte lustig gemacht hatte, der galt im Sommer 2018 mit glatt rasierter Oberlippe als Ewiggestriger.

Wie in Mode oder Sport ist auch das Leben der Konstanzer Gemeinderäte diesem stetigen Kreislauf unterworfen. Dies zeigt ein Blick zurück ins Jahr 1959. Fidel Castro kommt damals auf Kuba an die Macht, Alaska und Hawaii werden Bundesstaaten der USA, die Blechtrommel von Günter Grass erscheint, und – es gab sie tatsächlich, diese Zeit vor dem FC Bayern – Eintracht Frankfurt ist Deutscher Fußballmeister.

Konstanz diskutiert bereits 1959 über den Flugplatz

Und tief im Süden der Republik gehörte im November 1959 unter anderem folgendes zu den wichtigsten Entscheidungen der Räte: „der Krankenhausneubau“, „die Verlegung des Flugplatzes im Interesse der Industrieförderung“ sowie „der Bau einer Vielzweck- oder Kongresshalle“. Das stellte auch ein Nutzer der Facebookgruppe "Du bist aus Konstanz, wenn..." fest und postete ein Bild aus der Zeitung von damals.

Nun ist auch das Vincentius vor Kurzem umgezogen und eine Art „Vielzweck- oder Kongresshalle“ steht am Seerhein, auch wenn die Debatten darüber längst nicht abgeschlossen sind. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Das Beispiel Flugplatz zeigt jedoch, dass knapp 60 Jahre in Konstanz viel zu kurz sind, um gewisse Diskussionen endgültig zu lösen.

Die Hobbyflieger hoffen, dass es den Landeplatz auch 2077 noch gibt

Den Konstanzer Hobbyfliegern kann dies nur recht sein. Sie drücken jedenfalls fest die Daumen, dass in ihrem Fall der Kreislauf des Lebens noch lange so weitergeht. Denn wenn auch im Jahr 2077 der Flugplatz wieder einmal auf der Agenda stehen sollte, dann heißt das, dass es ihn auch die nächsten 59 Jahre noch gibt.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein