Konstanz Helmut Dufner schrieb vor 60 Jahren die Oper "Die Bürger von Konstanz". Sein Sohn erzählt vom musikalischen Werdegang des Musikers.

Der ehemalige deutsche Botschafter Wolfram Dufner erinnert sich gerne an die Erzählungen seines musikalischen Vaters. Dieser war Mitglied der Kapelle des 6. Badischen Infanterie-Regiments Kaiser Friedrich III. Nr. 114 in Konstanz. Die Regimentsmusik war weit über die Landesgrenzen hinaus beliebt und bildete das Fundament für die heutigen Musikvereine.

Die Musik liegt den Dufners im Blut. Sogar eine Oper entstammt aus ihrer Familie, sie trägt den Namen "Die Bürger von Konstanz" – geschrieben von Helmut Dufner. Er war Flötist bei der Militärkapelle des sogenannten grünen Regiments. Sie war weithin geschätzt, erinnert sich Sohn Wolfram Dufner.

Sein Vater ist im Alter von 19 Jahren in die Regimentskapelle eingetreten, sagt Wolfram Dufner. Sein Großvater Adolf war Komponist und verdiente durch seine vielseitigen Engagements sein Geld mit der Musik. Der Weg Helmut Dufners war somit vorgezeichnet. Nach Ausbildungen an Musikschulen heuerte er bei mehreren Orchestern an.

Am 1. Oktober 1911 wurde er Flötist in der Regimentskapelle des 6. Badischen Infanterieregiments "Kaiser Friedrich" Nr. 114 in Konstanz. Sie habe einen guten Ruf gehabt, erinnert sich Wolfram Dufner an Erzählungen seines Vaters.

Die Grenze zur Schweiz kam erst 1933

Sie führte nicht nur Opern im Stadttheater auf, spielte öffentlich Konzerte. Sie trat auch vor dem Großherzog, vor Fürsten, Kaiser Wilhelm II. und in der Schweiz auf, zum Beispiel bei der Einweihung der Lötschberbahn.

"Schweizer Festmusik" lautete ihr Spitzname. Eine Grenze zwischen beiden Ländern habe es damals nicht gegeben, "das war wie eine große Familie", sagt Wolfram Dufner, Jahrgang 1926. "Die Grenze kam erst 1933 mit Hitler."

Aus der Regimentsmusik entstehen die Musikvereine

Die Regimentskapelle habe das musikalische Geschehen in Konstanz sehr geprägt, sagt Stadtarchivar Jürgen Klöckler. Mehr noch: Ab dem Jahr 1880 sind im Umkreis viele Musikvereine entstanden, insbesondere dort, wo Regimentsmusiker wohnten. Der Erste Weltkrieg brachte die Kapelle in Konstanz zum Schweigen.

Helmut Dufner und seine Kameraden mussten an die Front. Zwischenzeitlich Feldwebel, war er in Flandern für Sanitätsdienste und Nachschub zuständig. Ab 1918 nach Ende des Kriegs war das Infanterieregiment Geschichte. Dufner musste aber bis 1923 Soldat (im nachfolgenden Jägerbataillon 14) bleiben, er hatte sich auf zwölf Jahre verpflichtet.

Dufners Oper wird im Konzil aufgeführt

Danach heiratete er und wurde Finanzbeamter, unter anderem in Konstanz. Dufner nahm sich eine Wohnung an der Konradigasse, dort wuchs der spätere deutsche Botschafter Wolfram auf. "Er war ein treuer, guter Beamter", sagt der 91-Jährige über seinen Vater. In den Krieg musste dieser nicht.

Er wurde in badischen Finanzämtern gebraucht, auch nach dem Krieg. 1953 ging Helmut Dufner in Pension und kehrte 1959 nach Konstanz zurück – wo das Bodensee-Sinfonieorchester dann die Ouvertüre seiner Oper im Konzil aufführte. Dem Musizieren blieb er stets treu.