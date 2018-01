Konstanz Heiteres aus dem Familienleben: Laienspielkreis inszeniert temporeiche Komödie

Die Komödie ""morgen kommt der Papst!", die der Laienspielkreis des TSV Dettingen-Wallhausen gelungen inszeniert hatte, kommt beim Publikum bestens an.

Dettingen – Mit strahlendem Lächeln und viel Gesprächsstoff verließen die Zuschauer die Kapitän-Romer-Halle. Für sie hat das Jahr gut angefangen, nämlich mit einer gelungen inszenierten und lebhaft und temporeich gespielten Komödie. Mit lautem Lachen und viel Szenenapplaus wurden die Leistungen des Laienspielkreises des TSV Dettingen-Wallhausen honoriert.

Regisseur Joachim Görig hatte wirklich nicht zu viel versprochen, als er von der Komödie "morgen kommt der Papst!" von Heidi Mager schwärmte. Das Lustspiel zeichnet sich durch eine urkomische Handlung und Überraschungsmomente bis zum Schluss aus. Das Ensemble des Laienspielkreises – dieses Mal in kleinerer Besetzung – übertraf sich außerdem ein Stück weit selbst. Überzeugend stellten die Schauspieler die unterschiedlichen Charaktere dar, spielten sich zum Teil richtiggehend in Rage und boten allerbeste Unterhaltung.

Wie in vielen Familien ging es auch im Hause Knapp an Heiligabend turbulent zu. Andrea Okle überzeugte als renitente Großmutter, die stets nach der Fernbedienung quengelte und nach dem Papst fragte. Sylvia Madl als Schwiegertochter Andrea Kapp war die perfekte Hausfrau, die ihren schüchternen Bruder Werner (Heiko Bossart-Walz) mit ihrer Arbeitskollegin Luzia (Renate Bossart) verkuppeln wollte. Was lachten die Zuschauer über die Ressentiments gegenüber ihrer zukünftigen Schwiegertochter (Petra Pfau) und ihren vielsagenden Blick und den nachhaltigen Groll, als sie das Geschenk ihres Ehegatten Hans (Thomas Gloger) öffnete.

Dieser hatte ohnehin einige Böcke geschossen. Der größte Fauxpas: Er hatte vergessen, einen Weihnachtsbaum zu besorgen und ging just mit seinem Schwager auf Diebestour, um die Tanne aus Nachbars Garten zu stehlen. Eine urkomisch gespielte Szene, die letztlich nur noch von jener übertroffen wurde, als die beiden Diebe von ihrem Sohn respektive Neffen (Freddy Huff), seines Zeichens Polizist, in Gewahrsam genommen werden sollten.

Mit "morgen kommt der Papst!" hat der Laienspielkreis einen Volltreffer gelandet. Joachim Görig hat mit diesem Stück den Publikumsgeschmack getroffen und ausnahmslos alle Akteure haben schauspielerische Bestleistungen erbracht. Dass jedes Jahr in der ersten Januarwoche ein Lustspiel auf die Bühne gebracht wird, erfreut sich großer Beliebtheit. Schon jetzt freuen sich die Zuschauer auf das Wiedersehen im Jahr 2019 in der Dettinger Kapitän-Romer-Halle, um vergnügt das neue Jahr zu beginnen. Joachim Görig hat ein paar Stücke zur Auswahl. Mit welchem an den diesjährigen Erfolg angeknüpft werden soll, verrät er allerdings noch nicht.

Der Laienspielkreis