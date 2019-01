Diese Bilanz zieht der Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt, dem nun alle nötigen Daten des vergangenen Jahres zur Verfügung stehen.

Mittlere Temperatur: Höher als normal

Sie lag in Konstanz im vergangenen Jahr bei 11,9 Grad, das sind 2,1 Grad über dem Durchschnittswert im Vergleichszeitraum von 1981 bis 2010.

Regen: Weniger als normal

Auf das gesamte Jahr gesehen fielen 616 Liter Regen pro Quadratmeter, was nur 73 Prozent des Mittelwertes entspricht. Ein Ausreißer aus dieser Bilanz war zuletzt der Monat Dezember, der erste seit Januar, in dem mehr Regen fiel als im Mittelwert.

Auffällig war die große Dürre des vergangenen Jahres. Im Januar fiel mit 103,8 Litern (236 Prozent) zwar wesentlich mehr Regen, der Februar lag mit 45,2 Litern genau im Schnitt und der Dezember mit 72,7 Litern (110 Prozent) leicht über dem Mittel. Doch abgesehen davon war es sehr trocken. Im April fielen nur 11 Prozent des üblichen Niederschlags, im November waren es 22 Prozent.

Sonne: Mehr als normal

Auch über einen Mangel an Sonne konnte sich am Bodensee niemand beschweren. Die Sonnenscheindauer betrug 2119,6 Stunden, das ist etwa ein Viertel mehr als im Durchschnitt. Im letzten Monat des Jahres 2018 bekamen Konstanzer die Sonne um 15 Prozent weniger als in einem durchschnittlichen Dezember zu sehen.

Drei Viertel des Jahres schien am Bodensee die Sonne länger als im Mittel. Ausnahmen sind auch hier der Februar mit 83, der März mit 74 und der Dezember mit 85 Prozent. Auffällig sonnig war der Monat Oktober, in dem die Sonne fast doppelt so lange (183 Prozent) schien wie im Mittel des Vergleichszeitraums.

Klimaerwärmung auch am Bodensee spürbar

Jürgen Schmidt: „Seit 2014 lagen alle Jahre zwischen einem und eineinhalb Grad über dem Durchschnitt. Seit 2000 gab es nur ein Jahr, in dem es etwas kälter als im Mittel war. 2010 lag die Temperatur ein halbes Grad unter dem Vergleichszeitraum.“ Der Meteorologe leitet daraus eine Entwicklung ab: „Der Trend zur Klimaerwärmung zeigt sich in den letzten 18 Jahren auch im Raum Bodensee deutlich.“

Dies bestätigt ein genauerer Blick auf die Wetterwerte für Konstanz. Nur im Februar und im März 2018 war es kälter als im Mittelwert der Jahre 1981 bis 2010, alle anderen Monate waren wärmer – von 1,3 Grad über dem Durchschnitt im November bis zu satten 4,5 Grad im Januar und April.

Konstanz ist kein Einzelfall – und extrem könnte das neue Normal werden

Auch anderswo gab es im Sommer 2018 Durchschnittswerte wie sonst 1000 bis 1500 Kilometer weiter südlich. So waren die Temperaturen in Berlin so hoch wie normal in Nizza, und in Frankfurt war es so warm wie in sonst üblicherweise in Venedig.

Das vergangene Jahr könnte ein Vorgeschmack auf die Zukunft gewesen sein. „Ich bin mir sicher“, sagt Karsten Schwanke, Meteorologe, Wissenschaftsjournalist und ARD-Wettermoderator, in der Wochenzeitung Die Zeit, „dass wir schon in wenigen Jahrzehnten sagen werden: 2018 war zwar extrem, aber heutzutage ist das ziemlich normal.“