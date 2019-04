Konstanz vor 1 Stunde

Handy am Ohr, Fahren ohne Licht und auf der falschen Seite: Wir erklären, wie oft Konstanzer Radfahrer 2018 Strafe zahlen mussten und was die einzelnen Vergehen kosten

Nicht erst seitdem in Konstanz neue Fahrradstraßen entstehen, kommt es zum Konflikt zwischen Auto- und Fahrradfahrern. Letzteren wird rücksichtsloses Verhalten vorgeworfenen, und der Polizei, dass sie nichts unternehmen würde. Also haben wir nachgefragt: Wie oft und weswegen wurden Konstanzer Radler kontrolliert? Und was kosten die Vergehen?