Konstanz Händler fallen bei Testkäufen durch

Jugendliche erhalten in Geschäften Hochprozentiges. Das Bürgeramt hält an dieser Präventionsaktion aber fest, auch wenn das Ergebnis immer gleich ist.

Einzelhändler halten sich nicht an den Jugendschutz. Das ist die Erkenntnis des Bürgeramts, nachdem es Jugendliche wieder zu Testkäufen in Geschäften losgeschickt hat. Bei den letzten Stichproben haben 50 Prozent der Verkäufer das Verbot ignoriert, Hochprozentiges und Tabak an unter 18-Jährige herauszugeben, bei Testkäufen im Juli waren es 75 Prozent – obwohl durchaus drastische Strafen drohen.

Jeder zehnte Jugendliche und fast jeder dritte junge Erwachsene greift regelmäßig zur Flasche. Zu diesem Ergebnis ist die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gekommen. Zwar geht das Interesse an Alkohol gerade bei jungen Menschen zurück. An Anlässen wie Fasnacht zeigt sich aber immer wieder, welche verheerende Folgen Alkoholmissbrauch durch Kinder und Jugendliche haben kann: wenn sie wegen einer Vergiftung ins Konstanzer Klinikum eingeliefert werden müssen.

Um einen Beitrag gegen den Missbrauch auch unter dem Jahr zu leisten, brechen einmal im Quartal Jugendliche im Auftrag des Bürgeramts und unter Beobachtung von Mitarbeitern sowie von Beamten der Landespolizei zu Testkäufen auf. Die Nachfrage ist die eine, der ungehinderte Zugang die andere Seite. Bei den letzten Malen haben sie sechs bis acht Einzelhändler angesteuert, vom Kiosk bis zum großen Supermarkt. Namen nennt das Bürgeramt nicht. Aber: Es war überwiegend ein Leichtes, an Tabak und Hochprozentiges zu gelangen, also an Alkohol über 18 Prozent. Die Geschäftsführer würden nach dem Test angesprochen, erklärt Bürgeramtsleiter Hans-Rudi Fischer. Entweder erhalten diese ein Lob, oder, was mehrheitlich der Fall ist, eine negative Rückmeldung. "Den meisten tut es leid", sagt Salomé Mages. Sie leitet die beim Bürgeramt angesiedelte Geschäftsstelle des Präventionsrats und ist bei Testkäufen als Zeugin dabei.

Nicht nur die Geschäftsführer hätten ein Einsehen, "die Verkäufer stehen zu ihrer Schuld", sagt Mages. Es ist bei weitem nicht immer, wie sich vermuten lässt, Ignoranz. Manche Mitarbeiter der Geschäfte kontrollierten beim Kassieren zwar die Ausweise, verrechneten sich beim Alter des Kunden aber. Zudem entstehe an der Kasse gerne einmal eine Drucksituation, weshalb es zu Nachlässigkeiten bei der Alterskontrolle kommen könne. Das schützt allerdings vor Strafe nicht. Wer gegen den Jugendschutz verstößt und Hochprozentiges und Tabak an unter 18-Jährige verkauft, muss mit einer Strafe von 100 bis 500 Euro rechnen. Das ist im Bußgeldkatalog nach dem Jugendschutzgesetz geregelt, und dieses Bußgeld erhalten die Verkäufer direkt nach den durch das Bürgeramt initiierten Testkäufen. Vor allem große Lebensmittelmärkte verfügen über elektronische Warnsysteme, wenn ein Kunde Alkohol aufs Band legt, erklärt Utz Geiselhardt vom Handelsverband Südbaden. Beim Kassieren, also beim Scannen des Strichcodes, erhält das Kassenpersonal ein Signal.

Grundsätzlich seien sich "die Verkäufer der Verantwortung bewusst", sagt Hans-Rudi Fischer. "Es wird von uns immer wieder thematisiert", sagt Utz Geiselhardt vom Handelsverband. Vor allem zur Fasnachtszeit würden die Mitglieder der Händler-Interessensvertretung sensibilisiert. Geiselhardt will nach Anfrage des SÜDKURIER in einer Rundmail auf die Einhaltung des Jugendschutzes hinweisen. "Wir können da sensibilisieren", sagt er.

Premiere im Jahr 2004

Das Bürgeramt engagiert Jugendliche schon seit vielen Jahren für die Testkäufe. Und seit vielen Jahren ändert sich an der Situation wenig, die Probanden erhalten gerade Hochprozentiges. Die Ortspolizeibehörde wird allerdings nicht müde, an dem Konzept festzuhalten, wie Amtsleiter Hans-Rudi Fischer betont. Es zähle zur Präventionsarbeit, Einzelhändler an ihre Pflichten zur Einhaltung des Jugendschutzes zu erinnern. Heute wie damals. Im Jahr 2004 hat Konstanz mit den Testkäufen begonnen – entgegen dem Willen des Landes-Sozialministeriums. Dessen Auffassung war: Verkäufer kämen erst gar nicht in die Situation, Rechtsbruch zu begehen, wenn nicht von Polizeibehörden engagierte Jugendlichen gezielt zum Kauf von Hochprozentigem vorgeschickt würden. Nur unter Auflagen durfte auch die Konstanzer Stadtverwaltung die Testkäufe durchziehen; etwa mit Verzicht auf Bußgeldverfahren. Mahnende und aufklärende Worte waren aber erlaubt und erwünscht. Erst in den Folgejahren lockerten sich die Bedingungen, das Sozialministerium erteilte die offizielle Freigabe für Testkäufe. Ihre Notwendigkeit habe sich gerade in den 2000er Jahren gezeigt, als Alcopops immer beliebter geworden seien, erinnert sich Bürgeramtsleiter Fischer. Zunehmend junge Mädchen hätten Geschmack an den Getränken gefunden, deren Süße den Alkoholgehalt nicht gleich erkennen ließ.

Das Gesetz

Paragraf 9 des Jugendschutzgesetzes regelt: Hochprozentiges (ab 18 Prozent) darf an unter 18-Jährige nicht verkauft und nicht zum Verzehr überlassen werden. Alkohol unter 18 Prozent ist erst ab einem Alter von 16 Jahren gestattet. Der gewerbsmäßig Verkauf von Alcopops an Jugendliche ist ebenfalls untersagt, ebenso ist die Abgabe von Rauchwaren unter 18 Jahren tabu. Die Stadt Konstanz erlaubt bei Veranstaltungen im öffentlichen Raum keinen Ausschank von Hochprozentigem und den Verkauf von Alcopops. An Fasnacht gilt in der Innenstadt ein Glasverbot; vor allem auch, um Alkoholmissbrauch durch Jugendliche einzudämmen.