Diese Nachricht dürften heute Mittag viele Konstanzer bekommen haben: Dass der bekannte Umweltaktivist Karl-Ulrich Schaible in der Ukraine festsitze und dringend 850 Euro für Flugticket und Hotelrechnung brauche. Unterschrieben mit: „LG Karl-Ulrich„. Bald warnten auf Twitter die ersten Nutzer: „Antwortet nicht auf diese Email, sie ist Fake.“ Geteilt mit dem Hashtag #Konstanz. Eine Katastrophe regionalen Ausmaßes!

Alle Kontakte sind weg

Einer bleibt vergleichsweise cool: Karl-Ulrich Schaible selbst. Man erreicht ihn nicht zu Hause, sondern im Büro des BUND. Dort betreibt er am Computer – einen eigenen besitzt er nicht – Schadensbegrenzung. „Ich bin gehackt worden und habe seit 11 Uhr Stress“, sagt er – und lacht. Jemand sei in sein Web.de-E-Mail-Postfach eingedrungen und habe alle Kontakte gelöscht. Außerdem, so Schaible, die gesendeten E-Mails sowie alle E-Mails von Freunden und Bekannten bis 14. Januar. „Einen Teil konnte Web.de rekonstruieren.“

Das ist die Fake-Email im Original „Ich hoffe, dass dieser Brief dich rechtzeitig erreicht. Ich bin nach Kyivska verreist und habe meine Tasche verloren. Leider waren mein Reisepass und mein Kreditkarte auch in der Tasche. Die Botschaft ist bereit, mich ohne meinen Pass fliegen zu lassen. Ich muss nur noch für mein Flugticket und die hotelrechnung zahlen. Leider habe ich kein Geld dabei, meine kredit karte könnte helfen aber die ist auch in der Tasche. Ich wollte dich fragen, ob du mir 850 € so schnell wie möglich leihen kannst. Ich warte auf deine Antwort. LG

Karl-Ulrich.“

An die 100 Reaktionen

Informiert worden ist der bekannte Umweltaktivist gegen 11.52 Uhr. Eine Bekannte rief an und sagte: „Karl-Ulrich, du wurdest gehackt.“ Danach klingelte es im Minutentakt, erzählt er. 11.54 Uhr, 11.55 Uhr, 12.11 Uhr, 12.15 Uhr, 12.21 Uhr. „Was ich interessant finde, ist, wie die Leute zu einem stehen: Manche haben geschrieben, dass sie mir sofort 850 Euro leihen würden“, so Schaible. Das habe ihn gerührt. Die meisten jedoch hätten den Betrug erkannt und ihn gewarnt. An die 100 Reaktionen habe er bekommen, via Whats-App, SMS, Telefon und E-Mail.

Frühjahrsputzaktion: Karl-Ulrich Schaible putzt am Bahnübergang Petershausen-Konstanz mit Schutzanzug, Lappen und ökologischem Reinigungsmittel die Verkehrsschilder, um Autofahrer darauf aufmerksam zu machen, ihren Motor bei geschlossenen Schranken abzustellen.

„Die Leute, die mich gut kennen, hätten an einer Sache sofort bemerken können, dass die E-Mail nicht von mir war“, sagt er. Nämlich? „Ich schreibe nie LG. Ich schreibe immer ‚mit sonnigen Grüßen‘.“ Er lacht und fügt hinzu: „Außerdem mache ich keine Rechtschreibfehler, wenn ich Post verfasse.“ Eine Kreditkarte besitze er nicht, ebenso wenig ein Auto. Fliegen verbietet sich dem BUND-Mitglied. Wie also hätte er, der noch gestern in Konstanz unterwegs war, so schnell in die Ukraine reisen sollen?

„Nein, ich brauche 850 Millionen Euro.“

Trotz des Ärgers mit Web.de ist der Konstanzer zum Scherzen aufgelegt: Als eine sehr gute Bekannte ihn via Whats-App fragte, ob er wirklich 850 Euro brauche, habe er geantwortet: „Nein, 850 Millionen, dann kaufe ich die Straßen in Konstanz und sperre sie für Autos.“

Das Gute an der Sache, resümiert er im Gespräch mit dem SÜDKURIER: „Die vielen netten Telefonate und teilweise rührenden Reaktionen.“

Das Ende der Geschichte und ein fataler Fehler

Das Ende der Geschichte: Um 17.18 Uhr hat er sein Postfach gereinigt und verschickt eine E-Mail an all die Kontakte, die er rekonstruieren konnte. „Ich wurde gehackt“, schreibt er.

Und nutzt die Gelegenheit, um Werbung für seine Veranstaltungsreihe Energievisionen zu machen, die am 3. März startet: „Ich wäre Dir und Ihnen deshalb sehr dankbar, wenn Du bzw. Sie die diesbezüglichen Infos, die bald verschicke, an viele potenziell Interessierte weiterleiten würden. Mit sonnigen Grüßen.“

Karl-Ulrich Schaible im Palmenhaus in Konstanz. | Bild: Hanser, Oliver

Weiterer Schaden ist nicht entstanden: Der Unbekannte hat in seiner Fake-E-Mail nämlich vergessen, eine Kontonummer für die 850 Euro anzugeben.