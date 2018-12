Für Komponist Timm Roller ist die Musik für das Theaterstück Brüder Löwenherz wie eine Zeitreise in seine eigene Kindheit. "Ich sehe mich auf unserem Sofa im Wohnzimmer liegen und höre diese Musik auf Kassette", sagt er. Das Vorbild für die Musik ist der Klang der Computerspiele aus den 90er-Jahren.

Die Musik ist vollständig am Computer entstanden. Mit einem Synthesizer, der auf elektronischem Wege Töne erzeugt. Ganz ohne tatsächliche Instrumente. Das macht den elektronischen Klang der Musik aus: "Man weiß nicht, ob man in einem Computerspiel ist oder nicht", sagt Timm Roller. Sie soll die Zuhörer in eine andere Welt mitnehmen.

"Schon nach ein paar Sekunden wird klar, ob etwas traurig oder bedrohlich ist", sagt der 32-Jährige. Dafür hat der Komponist gespielt, ausprobiert, kombiniert und wieder gelöscht. Er sagt: "Ich will mit der Musik nicht nur etwas unterstreichen, sondern auch parallel etwas erzählen." Eine emotionale Geschichte, die den Zuschauern direkt ins Ohr geht – so wie ein Geruch in die Nase, sagt Roller.

Konstanz Mit "Die Brüder Löwenherz" inszeniert das Theater Konstanz ein spannendes Thema. Ein Stück für die ganze Familie ist das Märchen aber nicht

Hören Sie selbst: So klingt die Musik der Brüder Löwenherz

Steht das Grundgerüst der Musik, geht es an die Feinheiten. Dann müssen die Rhythmen und Melodien, Klänge und Töne an die Szenen und Figuren angepasst werden. Noch bis kurz vor der Premiere wurde immer mal wieder etwas geändert. Stille statt Ton, laut statt leise. Immer ganz auf das abgestimmt, was auf der Bühne passiert.

Für fünf Szenen hat Komponist Timm Roller dem SÜDKURIER seine Aufnahmen zur Verfügung gestellt. Also einfach mal Augen schließen und der Musik lauschen. Was hinter den Kompositionen steckt und zu welcher Szene die Klänge gehören, können Sie im beigestellten Text herausfinden.

Das Kirschblütental Was auf der Bühne passiert Das Kirschblütental folgt auf eine traurige Szene im Theaterstück. Während der eine Bruder Jonathan bereits länger tot ist, stirbt auch der andere Bruder Krümel. Nach und nach fährt die Wand hoch und gibt dann den Blick auf das Kirschblütental frei. Dort ist unberührte Natur mit vielen Bäumen und Blumen, einem See und der scheinenden Sonne zu sehen. Das steckt hinter der Musik Das Ziel von Timm Roller war bei der Szene vor allem eins: Den Kontrast zur vorher düsteren Atmosphäre herstellen. "Das ist das Paradies", sagt er. Und das sollte auch die Musik darstellen, mit einem lebendigen Rhythmus, den man "gerne abends am Strand oder morgens beim Aufstehen hören will", sagt Roller. Gerade wegen der romantischen Atmosphäre auf der Bühne hat er sich gegen Elemente wie ein Vogelgezwitscher entschieden. "Wenn ich die Natur schon sehe, dann brauche ich das nicht", sagt Roller. Vielmehr sei es sein Anspruch gewesen, mit der Musik noch eine neue Ebene in den Gesamteindruck zu bringen.

Der Drache Katla Was auf der Bühne passiert Der weibliche Drache Katla wird im Theaterstück von mehreren Spielern dargestellt. "Es gibt keine eigene Figur, die der Drache ist", sagt Dramaturgin Ramona Wartelsteiner. Die Musik ist daher für einen Wiedererkennungswert umso wichtiger. Das steckt hinter der Musik Die kurzen Klänge sollen ein Fauchen des Drachens symbolisieren. "Es ist eine Illustration davon", sagt Roller. Dass es nicht wie ein wirkliches Fauchen klingt, weiß der Komponist. Um nicht aus der Grundästhetik der Musik auszubrechen sei es aber wichtig gewesen, auch das Fauchen anders zu interpretieren. "Die Musik zeigt, dass der Drache böse ist", sagt Roller.

Der Gewittertraum Was auf der Bühne passiert Die Szene dreht sich um einen Traum, in dem Krümel Jonathan um Hilfe ruft. Er hat Angst, weil Jonathan seine einzige Bezugsperson ist und er ihn nicht noch einmal verlieren will. Trotz dieser Angst resigniert Krümel nicht, sondern will etwas unternehmen. Das steckt hinter der Musik Die Musik zum Traum, sagt Roller, definiert sich durch ihre Schwankungen. Er habe versucht, verschiedene Elemente miteinander zu vermischen und gleichzeitig eine Unsicherheit beizubehalten. "Sie klingt als würde man durch Nebel schauen oder wäre unter Wasser", sagt Roller.

Die Orwar-Höhle Was auf der Bühne passiert Jonathan und Krümel suchen die Höhle, in der Orwar, der Anführer des Widerstandes, gefangen gehalten wird. Als sie die Höhle entdecken, laufen sie ins Innere und wollen Orwar befreien. Das steckt hinter der Musik "Die Musik erzeugt sehr schnell eine Stimmung", sagt Roller. Wie klingt eine Höhle für Timm Roller? Der Komponist wollte das Geräusch einer Höhle imitieren, ohne wirklich in eine Tropfsteinhöhle zu gehen und dort den Klang einzufangen. "Die Zuhörer erkennen den Klang als etwas und denken die Abstraktion weiter", sagt Roller.