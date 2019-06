Gehen Sie bitte weiter, es gibt hier nichts zu sehen. Außer den für ein dramatisch-romantisches Licht sorgenden Sonnenuntergang über dem westlichen Bodensee, wegen dem Sie mir gerade eine Slalomfahrt über die Fahrradbrücke bescheren. Nachdem ich die obligatorische Vollbremsung auf halbem Anstieg hingelegt habe, das versteht sich von selbst.

Ein Junge der nach einem kleinen Gewitter an der Schmuggler Bucht Treibholz am Ufer des Bodensees sammelt. | Bild: Stefan Arendt

Ihr eigenes Rad haben Sie schließlich gerade quer zur Fahrbahn stehen lassen. Stehen lassen müssen, denn wer weiß, wann sich wieder die Gelegenheit für dieses eine Selfie mit blutrotem Himmel im Hintergrund ergibt. Erkennen Sie sich bei diesen Gedanken wieder?

Dort, wo die Häuser Namen tragen

Nein? Dann vielleicht beim belustigt bis genervten Gang durch die Altstadt, die Frage eher auf der Zunge als im Hinterkopf: Was genau findet Otto-Normal-Tourist jetzt genau schön an dieser Fassade und verführt ihn zum unvermittelten Nothalt, den Nacken nach hinten überstreckt?

Okay, das Haus ist einige Jahrhunderte alt und trägt möglicherweise noch einen Namen wie „Salzbüchsle“ oder gar „Sackpfeife“. Und ja, es kann schon sein, dass echte Päpste hier ebenso unterwegs waren wie dichtende – Goethe soll handgezählte acht Nächte in Konstanz geschlafen haben. Aber das ist doch nichts Besonderes für uns.

Ein Gang durch die Niederburg: Für die einen Alltag, für die anderen ein Genuss

Mag schon sein, für uns nicht. Für uns Konstanzer ist es der schlichte Alltag, der im vernebelt-grauen November bis März dann womöglich auch noch weit weniger schillernd daher kommt. Für andere ist es aber ein Genuss, am Seeufer entlang, am Münster vorbei und durch die Gassen der Niederburg hindurchzugehen.

Ein Blick in die Konstanzer Niederburg. | Bild: Manfred Kammerlander

Für uns erblüht Konstanz erst dann zur Pracht, wenn wir einmal selbst nicht hier, sondern an Orten weilen (müssen), die nicht so viel Glück hatten. Und davon gibt es allein in Deutschland genügend, um sich zu fragen: Was genau meinten die Mütter und Väter des Grundgesetzes wohl genau damit, dass es ein Recht auf „gleichwertige Lebensverhältnisse“ geben muss? In der baden-württembergischen Landesverfassung ist das seit vier Jahren sogar erklärtes Staatsziel.

Keine Sorge, Sie und ich, wir verletzen als Konstanzer nicht täglich unsere Verfassung, weil es hier schöner ist als anderswo. Für Bodensee, Alpenpanorama oder die Verschonung durch Weltkriegsbomben können wir nichts.

„Titanische Aufgabe“ gleichwertige Lebensverhältnisse? Konstanz ist im Vorteil

Mit dem dehnbaren Begriff der gleichwertigen Lebensverhältnisse ist eher gemeint, dass theoretisch alle Menschen überall im Staat die gleichen Chancen auf ein zufriedenes Leben haben sollten: im tiefsten Ruhrpott wie im südlichsten Baden-Württemberg. Das zu erreichen hat der aktuelle Innen- und Heimatminister Horst Seehofer vor sieben Monaten als „titanische Aufgabe“ bezeichnet. Bei uns muss der Titan eben weniger stemmen als in Duisburg.

Insbesondere in der Hochsaison – in Konstanz also zwischen Ostern und Oktober – ist es der guten Laune zuträglich, sich das hin und wieder zurück ins Bewusstsein zu holen.

Eine Gruppe von Touristinnen aus Südkorea macht mit einem Selfiestick ein Bild vor der Imperia am Konstanzer Hafen. | Bild: Patrick Seeger

Wenn wir wieder einmal fast von einem Selfie-Stick erdolcht werden; wenn wir uns beim Weinfest wie eine Ölsardine fühlen; wenn wir über die Touristenmassen schimpfen, die nicht zu wissen scheinen, dass hier tatsächlich nicht nur Urlaub gemacht, sondern auch einfach gelebt wird.