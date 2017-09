Konstanz Gute Chancen auf weitere Millionen: Uni Konstanz weiter im Rennen um Exzellenz

Die Uni Konstanz hat im Rennen um den Erhalt des Exzellenzstatus die nächste Runde erreicht. Drei von vier Konstanzer Initiativen können nun Anträge stellen.

Aufatmen nach dem bangen Warten. Die Universität Konstanz zieht in die nächste Runde der Exzellenzstrategie von Bund und Ländern ein. Die Aussichten auf weitere Millionenförderungen sind erhalten. Vier große Forschungszusammenschlüsse, Exzellenzcluster genannt, hatten einen Vorantrag eingereicht. Drei werden aufgefordert, einen Hauptantrag vorzubereiten, wie die Deutsche Forschungsgemeinschaft bekannt gab. Zwei erfolgreiche Voranträge mussten es mindestens sein, damit die Uni Konstanz ihren bisher höchsten Exzellenzstatus weiterhin behalten kann. Bislang hat er ihr rund 240 Millionen Euro eingebracht, dreimal mehr als der Etat aus dem Land.

"Eine Quote von 75 Prozent ist toll. Damit liegen wir in Bezug auf unsere Größe richtig gut im Rennen", sagte Ulrich Rüdiger, Rektor der Universität, nach der Bekanntgabe. Nese Erikli, Konstanzer Landtagsabgeordnete und forschungspolitische Sprecherin der Grünen, drückte ihre Freude über die positive Entscheidung aus: "Seit zehn Jahren ist sie als eine von nur sechs Universitäten bundesweit in allen Förderlinien beider Ausschreibungsrunden der Exzellenzinitiative erfolgreich." Zurecht werde die herausragende Qualität der Konstanzer Forschung und Lehre wahrgenommen.

Ausgewählt wurden eine Initiative, die Gruppenverhalten mithilfe von Daten erforscht; eine Forschergruppe, die Zusammenhänge zwischen Ungleichheit und politischen Prozessen untersucht; sowie ein Team, das sich dem Zusammenspiel von biologischem und chemischem Wissen widmet. Aus dem Wettbewerb vorzeitig ausgeschieden ist das Exzellenzcluster, das die kulturellen Bereiche von Mobilität untersucht. Hierüber drückte Ulrich Rüdiger sein Bedauern aus und betonte: "Auch dieser Cluster hat in den vergangenen zehn Jahren maßgeblich zur Exzellenz der Uni Konstanz beigetragen."

An jedem Exzellenzcluster sind laut Rüdiger bis zu 100 Personen auf unterschiedlicher Ebene beteiligt. Auf sie wird nun viel Arbeit zukommen. "Wir haben noch keinen Jackpot gezogen, das sage ich jetzt einmal ganz klar. Den wollen wir dann im kommenden Jahr und 2019 holen", so Rüdiger. Zwei der drei nun zu erarbeitenden Vollanträge müssen befürwortet werden, dann erhält die Uni Konstanz auch weiterhin die höchste Exzellenz-Auszeichnung. Die Chancen hierfür stehen statistisch gut: Von insgesamt 195 eingereichten Voranträgen haben es nur 88 in die nächste Runde geschafft. Am Ende sollen 50 die begehrte Förderung erhalten. Wie die Landtagsabgeordnete Nese Erikli bestätigt, habe das Wissenschaftsministerium zugesagt, die Unis bis zur Abgabe der Anträge mit einer Anschubfinanzierung von bis zu 400 000 Euro pro Antrag zu unterstützen.

Uni-Rektor Ulrich Rüdiger gilt als Verfechter der Exzellenzinitiative. "Qualitätssicherung braucht den Wettbewerb, braucht das Ringen um die besten Forschungsansätze", widerspricht er Kritikern, die sich für eine einheitliche Verteilung von Fördermitteln aussprechen. "Ich glaube nicht, dass in Konstanz die Zukurzgekommenen allzu zahlreich sind", so Rüdiger.

Der Fahrplan bis 2019