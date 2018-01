Die Giraffen sind vielleicht nicht der bekannteste Verein der Konstanzer Fasnacht. Aber hier geht es auch nicht um Prestige, sondern um etwas, worauf die Wollmatinger stolz sind: Auf ihren Zusammenhalt. Und die vielen jungen Nachwuchstalente, die die Tradition fortführen

Konstanz – Hefte raus, jetzt ist Bio-Unterricht. Es mag nach einem evolutionären Wunder klingen, aber durch diesen Mann muss Giraffenblut fließen. Bernfried Streibert steht auf der Bühne, seine Hände zittern leicht, auf seinem Arm ist sein Giraffen-Tattoo zu sehen. „Es tut mir leid, dass ich gleich singe, aber das ist eine Herzensansgelegenheit“, kündigt der Präsident die letzte Nummer des Bunten Abends unter dem Motto „Schule des Lebens“ an. Es ist eine Liebeserklärung an seinen Verein, die mit den Worten endet: „Ich bin stolz, ein Giraff zu sein“.

"Der Verein ist mein Leben"

Mit neun Jahren, erzählt Bernfried Streibert später, rannte er schon dem Narrenbaum hinterher. Mit dem Laienspielkreis St. Martin stand er als Schuljunge zum ersten Mal auf einer kleinen Theaterbühne und trat schließlich mit 22 Jahren der Wollmatinger Giraffen AG bei. Heute, 30 Jahre später, sagt er: „Der Verein ist mein Leben“. Die Giraffen sind vielleicht nicht der bekannteste Verein der Konstanzer Fasnacht. Aber hier geht es auch nicht um Prestige, sondern um etwas, worauf die Wollmatinger stolz sind: Auf ihren Zusammenhalt.

„Die Kameradschaft, wie wir sie heute haben, dafür habe ich gekämpft“, sagt Streibert. Vieles habe sich verändert in den 30 Jahren. Wenn alte und vertraute Gesichter gehen, bleibt in so manchem Verein die Frage zurück, ob und wie es weitergeht. Doch Streibert blickt für die Giraffen mit Zuversicht in die Zukunft. Zu Recht, denn auf der Bühne standen in diesem Jahr besonders viele Junge, die es sich lohnt, anzusehen – und die den Spaß, den sie offensichtlich haben, auf das Publikum übertrugen.

Allen voran dürfen da Leon Okle und Anja Spiegel genannt werden, die als Wladimir Putin, verkaterte Lehrerin oder nüchterne Kanzlerin für viel Applaus sorgten. Elena Dotzauer, die früher in der Garde mittanzte, machte auch dieses Jahr in ihren Sprechrollen eine gute Figur. Als Teenie-Mutter erklärte sie trocken, dass ihr kleiner Ben-Gustav in der Schule schon perfekt sei, „aber am System scheitert’s halt.“ Für den „Tschinesisch“-Kurs habe sie ihn aber schon angemeldet.

Als zu spät kommender Klassenlehrer führte Sebi Späth durch den kurzweiligen Abend und vergab für die kleinen Giraffen des Kinderballetts gute Noten mit dem Hinweis „endlich mal gelungene Exemplare des Baden-Württembergischen Bildungssystems.“

Bei wem es in der Schule nicht läuft, könnte allerdings nur noch „Stempelaffe beim Zoll“ werden. Das bewährte Gesangsteam aus Angela Weih, Hans-Peter Hummel, Dieter Roge und Jürgen Weih dichtete mit Blick auf die neue Vergabe des Seenachtfests: „Sommerzeit, Feschtle-Zeit, die Kassen, die sind voll. Das wichtigste ist auch hier, dass der Rubel rollt“.

Dieter Roge scheiterte unterhaltsam an einem Fahrkartenautomaten, der statt eines Tickets zum Zähringerplatz auszugeben Daten sammelt und ihm nach seiner Altersangabe empfiehlt, sich an das Betreute Busfahren im Alter zu wenden.

In einem "Mensa-Duell" Schüler gegen Lehrer zeigte das Männerbalett der Giraffen AG sein Tanz-Talent.

Höhepunkt war die selbst geschriebene Nummer „das kleine Einmaleins des Populismus“, die so auch in der Satire-Sendung „heute-show“ hätte laufen können. Unter anderem mit dabei: Bernfried Streibert als Erich Honecker, Berndfried-Marcellus Streibert als Recep Tayyip Erdogan, Anja Spiegel als Angela Merkel und Mike Hingray, neu im Narrenrat und Schriftführer, als Kim Jong-un mit der Erkennnis: „Frisur ist, wenn man trotzdem lacht“.

Krischa Malow packte sein Akzent-Talent aus und wurde endlich Präsident, nicht nur Vize: Als Donald Trump sind einem die Lacher sicher, aber er war in der Rolle auch einfach „great, so great“.

Fans der Giraffen-Abende freuten sich über die Wiederauferstehung einer alten Nummer mit Bernd Buggle und Bernfried Streibert, die auf dem Pferderücken über die wichtigen Fragen des Lebens nachdachten. Den VHS-Kurs „Männerschnupfen – Umgang mit der Todesgefahr und psychologische Folgen“ beispielsweise.

Nach drei kurzweiligen Stunden gab es noch Ehrungen. Rolf Weber, "Urgestein der Giraffen", wurde zum Ehrenrat ernannt, wird aber als musikalischer Leiter in den nächsten Jahren kürzer treten."Er war immer ein guter, und auch mahnender Freund", sagte Bernfried Streibert, der selbst für 30 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurde.

Fazit: Note 1 für diesen Bunten Abend und alle Mitwirkenden:

Der gesamte Narrenrat, Krischa Malow und Bernd Buggle (Regie), das Kinder-/Jugendballett mit Fabienne Bulz, Lara und Lya Deggelmann, Emma Pohl, Ann-Kathrin Rady; Sebi Späth, die Giraffengarde mit Linda Baur, Anna Biehler, Marie Biehler, Lisa Harder, Carina Huber, Steffi Oehri, Franziska Roge, Fabienne Streibert, Vivien Werner und Nicole Vestner; der Musikverein Wollmatingen; sowie Hans-Peter Hummel, Dieter Roge, Rolf Weber, Jürgen Weih, Angela Weih, Elena Dotzauer, Saskia Romer, Anja Spiegel, Leon Okle, Bernfried-Marcellus Streibert, Lucia Fürnrohr, Constantin Bohm, Dario Gehweiler, Florian Mazzardo; Sebi Pöhlmann, Patrick Weih (Bühnentechnik).

Weitere Termine: Freitag, 26. Januar, 20.01 Uhr sowie Frühschoppen am 28. Januar, 10.30 Uhr in der Wollmatinger Halle. Karten (10 Euro) gibt es unter Telefon (0 75 31) 78 787 oder an der Abend – bzw. Frühschoppenkasse.