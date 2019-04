Gut vorbereitet sind die Konstanzer Restaurants, denn Ostern ist nicht nur ein beliebtes Familienfest, das gerne in gepflegtem Rahmen mit typischen Speisen genossen wird. Vielmehr freuen sich die Köche, dass auch der Frühling beginnt und die ersten typischen Frischeprodukte zur Verfügung stehen. Die Gäste können ganz nach Gusto aus einer Vielzahl höchst unterschiedlicher Restaurants wählen – von der gut bürgerlichen deutsche Küche bis hin zu typischen Speisen anderer Länder.

Das deutsch-österreichische Restaurant „Stromeyer – Die Bleiche“ und das italienische Ristorante Aurelio scheinen zunächst vollkommen verschieden zu sein, haben aber bei genauerer Betrachtung viele Gemeinsamkeiten: Zum einen sind beide Restaurants idyllisch am Rhein gelegen und nur durch das Wasser voneinander getrennt, zum anderen pflegen beide die qualitätvolle Frischeküche. Hausgemachte und mit Sorgfalt und Kreativität zubereitete Speisen sind typisch für die beiden Küchenchefs, wenngleich die Stilistik divergiert.

Italienische Traditionen

Ein wenig als Geheimtipp gehandelt wird noch das Ristorante Aurelio auf linksrheinscher Seite. Der Grund: Viele Passanten erliegen dem Irrtum, es könne sich um eine Vereinsgaststätte handeln, weil sich das Lokal im Gebäude der Schänzlehalle befindet. Dem ist nicht so. Aurelio Tranchida betreibt im Obergeschoss ein großzügiges, lichthelles Speiserestaurant, von dem die Gäste einen schönen Ausblick auf den Seerhein und die Bleiche haben. 110 Plätze im großzügigen Innenraum sowie 80 Plätze auf der Terrasse stehen den Gästen zur Verfügung. Aurelio Tranchida trumpft mit typisch italienischen Genüssen zum Osterfest auf: Toskanischer Lammbraten mit Rosmarinkartoffeln, Saltimbocca, Fischspezialitäten – von Dorade über Gambas, Calamares bis hin zum Pulpo-Salat – und Voltini (gefüllte Fleischröllchen am Spieß) auf.

„Unsere hausgemachte Lasagne darf natürlich auch nicht fehlen“, stellt Aurelio Tranchida fest und fügt an: „Bei uns ist alles hausgemacht, sogar die Pasta.“ Hier kommt noch in alter Tradition die kleine Pastamaschine zum Einsatz, wie er berichtet. Auf Facebook hat er extra ein Video von der Pastazubereitung gepostet, damit jeder Interessierte sehen kann, mit wieviel handwerklichem Geschick bei Aurelio die Pasta gemacht wird.

Hausgemachte Pasta: „Ein Unterschied, den man schmeckt“, weiß Aurelio Tranchida, der den Gästen auch die typischen Dolce, darunter Tiramisu, Panna Cotta und Cannoli Siciliani, selbstverständlich nicht vorenthält.

Oster-Schmankerl

Genau gegenüber am rechtsrheinischen Ufer präsentieren Liane und Gerd Hammerer in ihrem Restaurant „Stromeyer – Die Bleiche“ die deutsch-österreichische Küche. Bekannt ist der große Gastronomiebetrieb mit Terrasse und angrenzendem Biergarten vor allem für die reichhaltigen Mittags- und die sonntäglichen Frühstücksbüffets. An den bevorstehenden Festtagen gibt es ein lukullisches Osterbüffet mit delikaten Schmankerln. Unverzichtbar ist das Lamm. „Ich bereite es mit selbstgepflücktem Bärlauch von der Bregenzer Aach zu“, verrät Gerd Hammerer. Neben Kalbstafelspitz, Entenbrust und Schnitzel wird es auch den ersten deutschen Spargel geben, auf den sich Hammerer schon freut, denn dieser Frühlingsbote sei ein unvergleichliches Geschmackserlebnis. Manche Hausfrau dürfte den Küchenchef beneiden, denn: „Ich lass ihn mir von unseren Köchen schälen“, verrät Gerd Hammerer. Spargel biete viele Variationsmöglichkeiten: Gekocht oder gebraten, mit Bärchlauch, Sauce Hollandaise oder mit pochiertem Ei – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Renaissance der Knödel

Kreativ ist Gerd Hammerer, der jetzt mit „Gerd am Herd“ seine eigene Marke kreiert hat. Lange hat er herrumgetüftelt, um mit einer – selbstverständlich in Handarbeit hergestellten – facettenreichen Knödel-Vielfalt auftrumpfen zu können. Knödel sind mit der österreichischen Küche untrennbar verbunden. Mit seiner „runden Sache aus Kartoffelteig“ will Hammerer „zurück zu Einfachheit, aber perfekt gemacht“. Die Raffinesse, mit der er die Renaissance der Kartoffelknödel zelebriert, ist staunenswert: Kartoffelknödel mit Lachs, Bergkäse, Selchfleisch oder mit Rinderschmorbraten gefüllt oder für Naschkatzen mit Marillen und Marzipan.

Mit einer weiteren Überraschung warten Liane und Gerd Hammerer auf: Sie präsentieren lukullische Genüsse – darunter Käse sowie hausgemachte Chutneys und Griebenschmalz – zum Mitnehmen. Es fehlt ein Mitbringsel von der Bodenseereise, Einheimische möchten Typisches aus der Region verschenken? Liane und Gerd Hammerer bieten eine kleine, feine Auswahl, mit der man auch in Form eines Osterpräsentes Genussfreuden verschenken kann.

Dies sind nur zwei Beispiele für die Kreativität, welche Konstanzer Restaurants walten lassen. Der kulinarische Osterspaziergang kann also zu einer lukullischen Entdeckungsreise gereichen. Ein Tipp: Es empfiehlt sich, rechtszeitig für die Osterfeiertage zu reservieren.