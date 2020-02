In der Schwaketenstraße 98 bis 104 sollten die Dinge eigentlich wieder funktionieren. Zwei Frauen sind im vergangenen halben Jahr im Aufzug stecken geblieben. Vonovia will jetzt erst untersuchen, ob die Aufzüge ausgetauscht werden müssen. Die Aufzüge stammen aus dem Jahr 1970.

Gudrun Köthen bezeichnet sich selbst als einigermaßen robust. Das musste sie im Dezember unter Beweis stellen. Am 11. Dezember will sie einkaufen gehen und nimmt wie gewohnt den Aufzug aus dem fünften Stock ihres Wohnhauses in der Schwaketenstraße