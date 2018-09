Mittwochmorgen am Suso-Gymnasium, erste Stunde.

Auf dem Kursplan für die zwölfte Klasse steht eine Doppelstunde Chemie. Ein bisschen sieht es nach Zähneputzen aus, was die Schüler von Jochen Wahr da tun. Mund auf, Stäbchen rein, Reagenzglas umrühren. Manche stehen auf dem Gang, andere sind schon wieder im Chemiesaal.

"Ich muss das hier immer mal wieder auflockern, und einzelne Gruppen rausschicken", sagt Jochen Wahr, während sich zwei Schülerinnen an ihm vorbeidrängen. 22 angehende Abiturienten sind in dem Kurs, in einem Raum, der viel zu klein ist, sagt Wahr. Immerhin: "Drei sind heute krank, sonst wäre es noch enger".

Tristan Horlacher sitzt in der letzten Reihe, dicht neben Florian Lichtenauer und rührt in seinem Reagenzglas, Jochen Wahr sieht sich das Ergebnis an.

Bild: Pfanner, Sandra

"Ist schon schwierig hier", sagt Florian Lichtenauer. "Und wenn wir mal mit dem Bunsenbrenner arbeiten, ist es auch sicherheitstechnisch ein Problem", ergänzt Tristan Horlacher. Die Sicherheitsregularien seien eingehalten, sagt Jochen Wahr. "Aber wenn hier mal schnell alle raus müssen, wird es eng."

Anspruchsvolle Oberstufen-Praktika, sagt Wahr, könne er hier drin nicht machen.

Überall fehlt es an Platz

Patrick Hartleitner ist seit zwei Jahren Schulleiter am Suso-Gymnasium und macht sich schon lange Gedanken, wie er das Raumproblem lösen könnte. Denn es betrifft nicht nur die naturwissenschaftlichen Fächer, sondern das gesamte Gymnasium. Überall fehle es an Platz und geeigneten Räumen. Für die Schüler gebe es keine attraktive Rückzugsmöglichkeit abseits des Klassenzimmers, still oder in Gruppen zu arbeiten. Im Flur stehen zwar Tische und Stühle- besonders einladend sind die Ecken aber nicht. Schon allein wegen des Halls über den langen Gang.

Bild: Pfanner, Sandra

Nicht alle der 80 Lehrer haben einen eigenen Platz im Lehrerzimmer, Jochen Wahr etwa teilt seinen Platz mit einem neuen Kollegen. "Auch da bräuchten wir bessere Arbeitsplätze zur Vor- und Nachbereitung der Stunden", sagt Hartleitner. "Die Zeiten, in denen ein Lehrer um 13 Uhr nach Hause ging, sind vorbei."

Genauso seien längst auch die Zeiten vorbei, in denen durchgehend Frontalunterricht gemacht wurde. Dafür aber wurden die historischen Schulhäuser einst gebaut. Und mit diesem Problem haben auch andere Schulen in Konstanz wie etwa das Humbold-Gymnasium zu kämpfen: Die Räume wachsen nicht mit den Anforderungen moderner Pädagogik mit. Neubauten wie die Gemeinschaftsschule haben da einen Vorteil.

Auch an anderen Schulen gibt es Raummangel

Im Suso-Gymnasium, das 1911 erbaut und 2008 erweitert wurde, muss Schulleiter Patrick Hartleitner mit dem Bestand planen. Und hätte da eine Idee. Auf dem Sportgelände neben der Schule ist bereits der Neubau einer Sporthalle angedacht – immerhin, denn bislang fahren die Schüler für den Sportunterricht mit dem Bus zum Schänzle, zur Wollmatinger Halle oder nach Petershausen.

Im Zuge dieses Neubaus, meint Hartleitner, wäre entweder eine Aufstockung der Sporthalle mit einem naturwissenschaftlichen Trakt oder ein Anschluss an den bestehenden Anbau mit naturwissenschaftlichen Fachräumen denkbar.

Die im Altbau und im Nebengebäude frei werdenden Flächen könnten im Gegenzug für die musisch-künstlerischen Fächer genutzt werden, in Klassenräume umgewandelt werden oder als Nutzflächen für den Lehrerbereich dienen. Kleine Klassenräume im Altbau könnten neue Aufenthalts-, Besprechungs-, Beratungs- oder Sanitätsräume werden, sogar die Einrichtung eines Schülercafés im Erdgeschoss wäre möglich, so Hartleitner.

Alles mit dem einen Ziel: "Wir wollen den modernen pädagogischen Anforderungen gerecht werden können."

Gemeinderats-Fraktionen unterstützen Schulleitung

Von Seiten der Fraktionen gibt es breite Unterstützung für die Schulhausentwicklung am Suso-Gymnasium. Mehrere Fraktionen, darunter die Freie Grüne Liste, das Junge Forum Konstanz sowie die CDU haben sich die Situation bereits vor Ort angesehen.

Vor allem die CDU drängt darauf, das Thema Schulhausentwicklung bald auf die Tagesordnung zu setzen – schließlich hat Schulleiter Patrick Hartleitner die Verwaltung schon vor einem Jahr über die Engpässe informiert. Passiert ist bislang nichts. Nun hat die CDU einen Antrag gestellt, in den städtischen Haushalt 2019/20 Sofortmaßnahmen einzubringen und unter anderem die Flure im Suso-Altbau so umzurüsten, dass sie sich als Aufenthaltsflächen für die Schüler eignen.

Zudem soll, so Stadtrat Wolfgang Müller-Fehrenbach, im Zusammenhang mit der Planung der Suso-Sporthalle geprüft werden, ob ein weiterer Anbau notwendig ist und ob es entsprechende Fördermittel vom Land und Bund gibt. Auch die Freie Grüne Liste (FGL) unterstützt die Bemühungen der Schulleitung, ebenso den Bau einer modernen Sporthalle. "Hierfür müssen in den kommenden Haushalt entsprechende Mittel eingestellt werden", so die FGL.

Thema kommt im November in den Ausschuss

Die Verwaltung hält sich mit konkreten Aussagen zurück, wie es am Suso-Gymnasium weitergehen soll. Denn die Begehrlichkeiten sind an allen Schulen da.

Die Geschwister-Scholl-Schule ist schon lange bauliches Sorgenkind, das Humboldt-Gymnasium hat überfüllte Klassen, die Gemeinschaftsschule braucht Räume für die Oberstufe. Das Thema Schulentwicklung wird eines der wichtigsten Themen in den anstehenden Haushaltsberatungen. Dabei hat die Verwaltung hat auch das Thema Schulhausentwicklung Suso-Gymnasium im Blick, so Uwe Schurer vom städtischen Bildungsamt. Die Anträge der CDU und Freien Wähler würden in der kommenden Sitzung des Bildungs- und Sportausschusses am 29. November auf der Tagesordnung stehen.

"Schulraumentwicklungsmaßnahmen am Suso Gymnasium – insbesondere für den Bereich der Naturwissenschaften – sind grundsätzlich nur im Zusammenhang mit dem bereits thematisierten Bau einer neuen Sporthalle möglich, zu der es auch im Rahmen der anstehenden Haushaltsplanberatungen noch keine konkreten Rahmendaten zu Planung und Finanzierung gibt", so Schurer.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein