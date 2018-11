Ausgelöst hat die Rettungsaktion am Donnerstagmittag ein Zeuge, der vom Sportplatz Schänzle aus gegen 12 Uhr eine Person im Seerhein entdeckte. Laut Armin Förster, Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Einsatz in Göppingen, sei der Mann mehrfach aus dem sechs bis sieben Grad kalten Wasser aufgetaucht und habe etwas gerufen. "Es hat sich hierbei aber nicht um Hilferufe gehandelt", so Förster. Inzwischen wurde er als 31-jähriger Konstanzer identifiziert.

Durch den Zeugen-Alarm rückten mehrere Einsatzkräfte des Deutschen Roten Kreuz, der DLRG, der Feuerwehr und der Polizei Richtung Seerhein aus. Verbunden mit den niedrigen Wassertemperaturen und der Tatsache, dass der Mann seine Kleidung am Ufer bis auf die Unterwäsche abgelegt hatte, sei laut dem Polizeisprecher ein Suizid-Versuch nicht auszuschließen. Es könnte sich aber auch um einen Badeunfall handeln, so die Polizei.

Es ist zunächst offen, ob der Mann überlebt

Ein Taucher fand den 31-Jährigen gegen 12.40 Uhr im Wasser und barg ihn leblos. Laut Armin Förster begannen auf dem Weg ins Krankenhaus die ersten Wiederbelebungsmaßnahmen. Weil sich der Mann mehr als eine halbe Stunde im kalten Wasser befand, sei noch nicht abzuschätzen, ob er überlebe.

Bild: DLRG Konstanz

Die versorgenden Ärzte gehen laut Polizei wegen der langen Zeit im Wasser allerdings davon aus, dass der 31-Jährige bleibende Schäden davontrage. "Die könnten sich als so schwer erweisen, dass die Ursache nie geklärt werden kann", erklärt Armin Förster.

Hilfsangebote

Unter den kostenfreien Telefonnummern 0800 / 111 0 111 und 0800 / 111 0 222 der Telefonseelsorge finden Betroffene und Angehörige in schwierigen Lebenslagen anonyme und kompetente Hilfe rund um die Uhr.

Auf den Seiten der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention finden sich weitere Hilfsangebote.

Anmerkung der Redaktion: In der Regel berichten wir nicht über Suizid-Versuche, in diesem Fall haben wir uns aber für diesen Bericht entschieden, da der Vorfall zur Mittagszeit vor den Augen der Öffentlichkeit passierte und es hier unserer Meinung nach wichtig ist, unbestätigte Gerüchte in den sozialen Netzwerken durch offizielle Informationen zu ersetzen.

