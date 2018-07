von Reinhard Müller

Es ist eine unübersehbar große Fan-Gemeinde geworden, die zu sonntäglicher Vormittagsstunde die Südwestdeutsche Philharmonie (SWP) im Stadtgarten begrüßte und sich von deren Intendant verabschieden musste: Beat Fehlmann, beliebt und effektiv wie kein Intendant vor ihm, erlebte seine letzte Stunde in diesem Amt mit Antonin Dvoráks Symphonie „Aus der neuen Welt“. Sein letzter Dank an die SWP und deren Publikum kam schon wehmütig herüber, trotz des heiteren „Werbeblocks“ für jetzt nicht mehr seine Philharmonie.

Dirigent Markus Huber beim Abschlusskonzert des Konziljubiläums: Die Südwestdeutsche Philharmonie spielt zusammen mit Gastmusikern Antonin Dvoráks Sinfonie Nummer 9, "Aus der Neuen Welt."



| Bild: Jörg-Peter Rau

Dankbar, dass nicht Haydns „Abschiedssinfonie“ gespielt wurde, durfte man schon sein, erhielt doch Dvoráks große, üppige, unerreicht melodische und wuchtige Symphonie ein nie da gewesenes Großformat: „Side by Side“ bekam jeder Profi-Musiker der Philharmonie einen Laienspieler zugeordnet, der, mit ihm am selben Notenpult sitzend, dieses Werk mitspielte. Das war mit allerhand Vorbereitung verbunden: Auf die ausgeschriebenen Stellen meldeten sich so viele Musikanten aus Konstanz und der Region, dass jede Orchesterstimme doppelt besetzt werden konnte.

3500 Gäste im Stadtgarten, das gab es noch nie bei einem Philharmonie-Konzert. | Bild: Jörg-Peter Rau

Ein angstmachendes Probespiel gab es nicht: Wer sich zuerst gemeldet hatte, bekam die Stelle, übte wochenlang zuhause und fand sich dann in den Proben mitten im professionellen Orchester sitzend wieder. Ganz neu ist die Idee nicht: Die Philharmonie hatte das schon mal mit klanglichem Erfolg zusammen mit dem Orchester des Suso-Gymnasiums durchgeführt. Nun aber füllte die 150-Spieler-Philharmonie den Stadtgarten mit mächtiger Klangkraft und traumhaft schöner Melodik. Markus Huber dirigierte das auf Weltmetropolengröße gewachsene Orchester ohne Problem präzise, baute Klangfülle klar auf, seine Zeichengebungen wurden exakt befolgt.

Beat Fehlmann verabschiedet sich von Barbara und Joachim Köhler. | Bild: Jörg-Peter Rau

Dass gelegentlich irgendwo in der Tiefe des erweiterten Konzertmuschelraums kleine Ausrutscher oder Intonationsschwächen zu hören waren, war eigentlich ganz sympathisch, und die Profis hatten sicher oder hoffentlich Spaß an ihren ungewohnten „Schülern“ wie diese selbst. Das Werk erhielt in dieser mächtigen Besetzung ein festliches Klanggewand, dem die wunderschönen Englischhorn-Soli des zweiten Satzes bestens anstanden, Präriebilder des vorindustriellen Amerika (USA) erzeugend; sozusagen zum Mitwippen die tänzerisch-bunten Folkloremelodien des dritten Satzes, die Dvoráks tschechische Heimat ahnen ließen, und elektrisierend die anschwellenden Tuttiblöcke und Themenmassierungen im rennenden Finale.

Eine riesige Zuhörerschaft verfolgte das Konzert. | Bild: Jörg-Peter Rau

Ein schöneres Orchesterwerk für ein Klassik-Openair hätte sich die in die verdienten Sommerferien verabschiedende Philharmonie nicht aussuchen können. Riesiger Beifall, und – Tschüss, Beat Fehlmann! Sie werden Konstanz fehl(mann)en!

