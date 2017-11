Konstanz/Waldshut Große Trauer um Richter, Jurist und Hochschullehrer Heinz Jordan

Der aus Waldshut stammende frühere Präsident des Oberlandesgerichts Karlsruhe, Professor Dr. Heinz Jordan, ist vergangene Woche im Alter von 84 Jahren gestorben. Er wird am Freitag in seiner Wahlheimat Konstanz beigesetzt.

Heinz Jordan wurde im März 1933 in Waldshut geboren. Sein Vater war als Maurerpolier tätig. 1952 machte Jordan in Waldshut sein Abitur, durchlief beim Landratsamt Waldshut eine zweijährige Vorbereitungszeit für den gehobenen Verwaltungsdienst. Er entschied sich dann jedoch für ein Jurastudium in Freiburg und München.

Jordan beendete es nach sieben Semestern und promovierte kurz darauf mit magna cum laude. Ab 1962 Richter in Waldshut und Freiburg, wechselte Jordan vorübergehend ins Stuttgarter Justizministerium und kehrte als Direktor des Landgerichts Waldshut in den praktischen Justizdienst zurück. Nach zwei Jahren wurde er Leitender Oberstaatsanwalt in Waldshut und fünf Jahre darauf Chef der Staatsanwaltschaft in Freiburg.

Zudem lehrte der Jurist ab 1976 an der Universität Konstanz und wechselte 1984 als Präsident an das Landgericht der größten Stadt am Bodensee, wo er bis 1992 blieb. Anfang der 90er Jahre wurde Heinz Jordan in das höchste Richteramt Baden-Württembergs berufen. Der damals 59-Jährige erhielt die Ernennungsurkunde zum Präsidenten des Oberlandesgerichts Karlsruhe. Hier übte auch die Dienstaufsicht über 700 Richter in Baden-Württemberg aus. Im März 1998 trat er in den Ruhestand.

Diesen verbrachte Jordan zusammen mit seiner ebenfalls aus Waldshut stammenden Ehefrau Gisela in der Wahlheimat Konstanz. Das ältere der beiden Kinder des Ehepaars, Tochter Bettina, starb im frühen Alter und ist in Waldshut beigesetzt, Sohn Arno Jordan lebt mit seiner Familie in der Schweiz.

Heinz Jordan hatte noch lange enge Verbindungen nach Waldshut, vor allem zu Mitgliedern des Liederkranz Waldshut, dessen Ehrenmitglied Jordan war. Außerdem war der Jurist 22 Jahre lang Mitglied des Lions Club Konstanz, den er auch in den Jahren 1999 und 2000 als Präsident führte und zahlreiche wohltätige Projekte unterstützte. Ihm wurde zu Lebzeiten das Große Bundesverdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen sowie das Ehrenzeichen der deutschen Ärzteschaft.

Am Freitag (24. November) findet auf dem Friedhof Konstanz-Allmannsdorf ab 10.45 Uhr die Trauerfeier statt. Im Anschluss folgt die Beerdigung.