Konstanz Große Schar eröffnet das Oktoberfest

Volle Zelte zum Auftakt auf Klein Venedig, das war nicht anders zu erwarten. Der Festwirt erwartet wieder zehntausende Besucher bis zum 3. Oktober.

Darauf haben viele Feiernde gewartet: Mit dem Festumzug ist am Freitagabend das Deutsch-Schweizer Oktoberfest auf Klein Venedig gestartet. Rund 100 000 Besucher zählte Festwirt Hans Fetscher im vergangenen Jahr, das Interesse an dieser Feierkultur mit bayerischen Wurzeln schwindet nicht. Hunderte Gäste in Dirndln und Lederhosen stemmten zum Auftakt des 19 Tage dauernden Reigens die Maßkrüge.

Allen voran schritt wieder Hans Fetscher, um den Startschuss für das Oktoberfest zu geben. Vielmehr ging es um den Startschlag, denn um 18 Uhr war der traditionelle Fassanstich. Vor 15 Jahren fand der erste statt. Damals hieß der Festwirt noch Siegfried Einhart, der seinerzeit auch das Weinfest aus der Taufe hob. 28 Bands und Kapellen hatte er für die Premiere verpflichtet. 5,50 Euro kostet die Maß Bier, 1,80 Euro günstiger als auf dem Münchner Originalfest. Im Jahr 2017 muss der Gast 10,60 Euro ausgeben, 30 Cent mehr als im Jahr zuvor. Heute liegt der Preis also auf dem fast doppelten Niveau. Verdoppelt hat sich auch die Besucherzahl. Im Jahr 2012 strömten noch zwischen 40 000 und 50 000 Menschen auf Klein Venedig.

Jedes Jahr geben sich Größen der Volksmusik- und Schlagerszene ein Stelldichein auf Klein Venedig. In diesem Jahr hat Hans Fetscher Voxxclub engagiert. Die Formation tritt am Mittwoch, 20. September, ab 18 Uhr auf. Einer ihrer Hits heißt Rock mi, im Original von den Alpenrebellen. Die Kastelruther Spatzen kommen eine Woche später, am 27. September, ab 18 Uhr. Am Sonntag, 24. September, stehen von 13 bis 18 Uhr die Kinder im Mittelpunkt. Es gibt ein Musical, Kinderschminken, Spiele und weitere Aktionen, zudem tritt ein Kinderfanfarenzug auf.

Dann geht es rund

Das Deutsch-Schweizer Oktoberfest öffnet mittwochs bis sonntags um 11 Uhr (Paulaner-Zelt), mit Ausnahme vom 1. und 2. Oktober ist montags und dienstags Ruhetag. Von donnerstags bis sonntags hat das Fürstenbergzelt ab 18 Uhr göffnet, montags, dienstags und mittwochs ist hier mit Ausnahme 2. Oktober Ruhetag. Der Vergnügungspark ist mittwochs bis freitags ab 13 Uhr, samstags und sonntags ab 11 Uhr sonntags ab 11 Uhr in Betrieb. Ebenso am 2. und 3. Oktober ab 11 Uhr. (phz)