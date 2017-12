Was diese Woche wichtig war Großbrand, zerstörter Blitzer, arme Stadt: Darüber spricht Konstanz diese Woche

Falls Sie etwas verpasst haben: Hier sind die fünf wichtigsten Themen, die Konstanz diese Woche bewegt hat.

Geht es nach der Jungen Union soll das linke Rheinufer zukünftig zur Freizeitbereich werden - und damit den rechtsrheinischen Herosé-Park - vor allem lärmtechnisch - entlasten.

Über Wochen und Monate haben Verwaltung und Politik auch 2017 darum gerungen, was zu tun ist, um nicht endgültig einen Brennpunkt zwischen Anwohnern und feiernden Besuchern entstehen zu lassen. Jetzt hat die Junge Union Konstanz (JU) einen Vorschlag: eine Erweiterung der Freizeitmöglichkeiten auf der linksrheinischen Seite im Bereich Webersteig soll das Herosé-Areal entlasten. Die Verwaltung soll prüfen, ob und wie das linksrheinische Ufer als Freizeitfläche nutzbar ist. Die Stadt habe laut Junger Union signalisiert, den Bereich zwischen Humboldt-Gymnasium und Taubenhaus in eine verkehrsberuhigte Zone umwandeln zu wollen, Autos also bis auf Ausnahmen von dort fernzuhalten. Ziel der Verwaltung ist es, dort auch "die öffentlichen Stellplätze vollständig aufzulösen".

Paukenschlag in der Schullandschaft: Die Geschwister-Scholl-Schule verliert ab dem Schuljahr 2018/19 ihre Werkrealschule. Diesen Schultyp wird es nur noch an der Berchenschule geben.

42 Jahre nach ihrer Gründung wird die Geschwister-Scholl-Schule (GSS) nur noch zwei statt drei Schularten unter ihrem Dach vereinen. Nach dem laufenden Schuljahr wird die Werkrealschule – Nachfolger der Hauptschule – am Standort in der Schwaketenstraße auslaufen und fortan keine neuen Schüler mehr aufnehmen. Dies haben die Mitglieder des Gemeinderats mit 21 zu 15 Stimmen bei drei Enthaltungen beschlossen. Damit werden künftig nur noch an der Berchenschule Werkrealschüler unterrichtet. Seit Jahren sinken die Anmeldezahlen, seit dem Schuljahr 2015/16 gibt es dort bereits keine fünften Werkrealschulklassen mehr, zuletzt wurden die Schüler bereits vom Schulamt Konstanz an die Berchenschule gelenkt.

Nach einem Brand in einem Haus im Stockacherweg können 17 Bewohner vorerst nicht zurück in ihre Wohnungen.

Es war kurz vor zwei Uhr am Dienstagmorgen, als bei der Leitstelle die Meldung einging: „Wohnungsbrand im Stockackerweg“. Bei Eintreffen der ersten Kräfte stand die Wohnung im Erdgeschoss bereits in Vollbrand, berichtet Christopher Kutschker, Pressesprecher der Feuerwehr. Verletzt wurde niemand. Alle 17 Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Der Schaden im und am Gebäude ist massiv: zwischen 250.000 und 300.000 Euro, schätzt die Polizei. Das Erdgeschoss, in dem das Feuer ausbrach, ist vollständig ausgebrannt. Das erste Geschoss wurde ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogen. Ob die Bewohner des Hauses noch vor Weihnachten in ihre Wohnungen zurück können, ist fraglich. Die meisten von ihnen sind kurzfristig bei Nachbarn und Freunden untergekommen, zwei Personen wurden von der Stadt in einer Notunterkunft untergebracht.

Die Stadt kann nicht einmal 60 Prozent des Geldes, das sie für ihre Arbeit benötigt, selbst erwirtschaften. Deshalb gilt sie als armutsgefährdet.

Konstanz wird offiziell als armutsgefährdet eingestuft: Für 2018 erhält die Stadt zusätzliches Geld vom Land – weil sie erneut zu jenem Drittel der Gemeinden im Südwesten zählt, die für ihre Größe und ihre Aufgaben zu wenig einnehmen. Rund 3,6 Millionen Euro macht diese Sockelgarantie laut der Kämmerei 2018 aus, in der Summe steigen die Zuweisungen des Landes sogar um über zehn Prozent auf fast 88 Millionen Euro. "So arm bin ich gerne, wenn man sich so viel nebenher leisten kann", entgegnete Finanzchef Hartmut Rohloff. Oberbürgermeister Uli Burchardt fügte hinzu, dass die noch vor einem Jahr veranschlagte Neuverschuldung nun doch nicht erfolgen müsse. Sein Fazit: "Es geht uns nach wie vor gut. Wir können uns Qualität leisten."

Eine neue Blitzersäule hat 240 Autos in fünf Tagen geblitzt, dann wurde sie zerstört. Der Verantwortliche wurde noch nicht gefunden, zwischen den Jahren soll die Säule wieder in Betrieb gehen.

Keine zwei Wochen war der Blitzer im Ortseingang Litzelstetten im Einsatz – und schon wurde er demoliert. Unbekannte schlugen die vier Panzerglasscheiben ein. Die Stadt Konstanz hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet, bisher gibt es noch keinen Hinweis auf den Täter. "Glücklicherweise ist der Schaden geringer als wir befürchtet hatten", sagte Frank Conze vom Bürgeramt. "Wir gehen von einem niedrigen vierstelligen Bereich aus, wahrscheinlich 1000 bis 2000 Euro plus Arbeitsstunden."

Zwischen den Jahren soll die Säule wieder in Betrieb gehen. Sie war die erfolgreichste der sechs neuen Anlagen in Konstanz. "Alleine in den ersten fünf Tagen hatten wir 230 Verstöße zu verzeichnen", sagte Conze.

