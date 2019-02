Gegen Konstanzer Landwirte, die im Tägermoos in der Schweiz über längere Zeit landwirtschaftliche Maschinen stehen haben, wurden zollrechtliche Strafverfahren eröffnet. Der Vorwurf lautet, sie hätten Maschinen unverzollt eingeführt.

Die Reaktionen auf den Konflikt zeigen: Es geht nur vordergründig um Traktoren und Erntemaschinen. Es geht ganz offensichtlich um die Frage, ob über den Vertrag wieder verhandelt wird, der der Stadt Konstanz einen besonderen Status im 150 Hektar großen Tägermoos gibt.

Bild: SK / Grafik: Knopp

Der Konstanzer Oberbürgermeister Uli Burchardt reagierte auf den Traktoren-Konflikt dann auch mit einer Protestnote. Er äußerte gegenüber dem Berner Finanzdepartement die Sorge, die Schweiz wolle bis heute geltende Regelungen aus dem Staatsvertrag zum Tägermoos von 1831 aushebeln.