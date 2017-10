Konstanz Graffiti am Bärengraben: Die graue Unterführung wird zum bunten Kunstwerk

Oben rauscht der Autoverkehr über die Alte Rheinbrücke, unten zeigen drei Künstler Graffiti-Kunst: Aus der tristen Fußgänger-Unterführung unterhalb des Konstanzer Rheintorturms wird eine bunte Open-Air-Galerie.

Ein beißender Geruch weht durch die Bärengraben-Unterführung. Eine Sprayflasche wird laut geschüttelt, dann hinterlässt sie die ersten Farbstriche auf der noch weißen Wand. Von morgens bis spät abends sind dort seit Mittwoch drei Künstler am Werk. Die weißen Wände der Unterführung sollen ab sofort bunten Graffitis weichen: „Eigentlich will jeder durch eine Unterführung nur schnell durch, aber wenn sie aufgewertet wird, dann freuen sich die Leute“, sagt Emin Hasirci, einer der Graffiti-Künstler. Im Auftrag des Hochbauamts Konstanz tauchen er und zwei weitere Künstlern die graue Unterführung ab sofort in buntes Licht.

Angefangen zu sprayen hat Emin Hasirci Anfang der Neunzigerjahre in seiner Heimatstadt Neckarsulm. Im goldenen Zeitalter der Hip-Hop-Kultur, in dem auf den Parties nicht nur gerappt, sondern auch gesprüht wurde, nicht immer ganz legal. Hasirci macht sich als „Rusl“ einen Namen in der Graffiti-Szene, sprüht längst im Auftrag für Städte, Galerien, Unternehmen, Kunstvereine und auf Festivals.

Hasirci lebt auf der Reichenau, hat ein Studio für Kommunikationsdesign namens „Eminent“ und wenn man so will, ist vermutlich schon fast jeder Konstanzer und Tourist an einem seiner Werke vorbei gegangen - Unter der Alten Rheinbrücke auf der anderen Seite zum Beispiel, oder in der Unterführung an der Marktstätte.

Graffiti – das bedeutet schon längst nicht mehr, dass jugendliche Täter Wände besprühen, die anderen gehören. Unternehmen werben mit Graffiti auf Hauswänden. Städte wie Konstanz bezahlen Sprayer für die Gestaltung von öffentlichen Flächen, weil die Bilder zur Stadtkultur gehören.

„Das Hochbauamt war total offen und lässt uns in der Gestaltung freie Hand. Das ist mir als Künstler wichtig. Nur ein, zwei Themen waren vorgegeben“, sagt Hasirci und fügt hinzu: „Wir greifen in dem Projekt Themen auf, die mit Konstanz und dem Setting zu tun haben: Den Rheinkilometer Null zum Beispiel...“

„… oder den Blick zum See und den Horizont.“

Der Künstler hat das Konzept gemeinsam mit Thomas Stegmann vom Hochbauamt ausgearbeitet. Die beiden anderen Künstler, die Hasirci mit ihren Graffiti-Künsten unterstützen, Pablo Fontaigner und Antonio Basilico, kommen aus Nürnberg und Mainz, alle drei kennen sich schon länger und sind befreundet.

Am Dienstag werden die Sprühdosen wieder eingeräumt, denn dann ist die neue Openair-Galerie fertig. Und vielleicht werden dort schon bald Konzerte oder Lesungen stattfinden, das ließ Thomas Stegmann vom Hochbauamt zumindest andeuten. Damit ist die triste Unterführung nun Geschichte - ab sofort laden die Kunstwerke die Passanten zum Staunen ein.

Fotos/Video: Wiebke Wetschera

